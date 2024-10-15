İsrail, Lübnan’ın kuzeyine saldırdı: 21 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Aytu beldesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişi yerinden edildi.

(AS)