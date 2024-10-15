ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 08:39
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 08:41
1 dk Okuma

İsrail, Lübnan’ın kuzeyine saldırdı: 21 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Lübnan’ın kuzeyine saldırdı: 21 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Aytu beldesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişi yerinden edildi.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir belediye binasını bombaladı
Bugün 17:50
/haber/israil-lubnan-in-guneyinde-bir-belediye-binasini-bombaladi-300806
Lübnan 'Gazzeleştirilirken'
Bugün 00:00
/yazi/lubnan-gazzelestirilirken-300750
Af Örgütü: İsrail’in tahliye uyarıları yetersiz ve yanıltıcı
15 Ekim 2024
/haber/af-orgutu-israilin-tahliye-uyarilari-yetersiz-ve-yaniltici-300756
Hizbullah: İsrail, Lübnan’da misket bombaları kullandı
13 Ekim 2024
/haber/hizbullah-israil-lubnanda-misket-bombalari-kullandi-300680
Lübnan’dan BM Güvenlik Konseyi’ne, İsrail işgalinin durdurulması çağrısı
11 Ekim 2024
/haber/lubnandan-bm-guvenlik-konseyine-israil-isgalinin-durdurulmasi-cagrisi-300642
Sınır Tanımayan Doktorlar: Lübnan'a saldırılar devam ederse durum felaket olur
10 Ekim 2024
/haber/sinir-tanimayan-doktorlar-lubnan-a-saldirilar-devam-ederse-durum-felaket-olur-300609
BM: Lübnan insani krizle karşı karşıya
10 Ekim 2024
/haber/bm-lubnan-insani-krizle-karsi-karsiya-300574
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir belediye binasını bombaladı
Bugün 17:50
/haber/israil-lubnan-in-guneyinde-bir-belediye-binasini-bombaladi-300806
Lübnan 'Gazzeleştirilirken'
Bugün 00:00
/yazi/lubnan-gazzelestirilirken-300750
Af Örgütü: İsrail’in tahliye uyarıları yetersiz ve yanıltıcı
15 Ekim 2024
/haber/af-orgutu-israilin-tahliye-uyarilari-yetersiz-ve-yaniltici-300756
Hizbullah: İsrail, Lübnan’da misket bombaları kullandı
13 Ekim 2024
/haber/hizbullah-israil-lubnanda-misket-bombalari-kullandi-300680
Lübnan’dan BM Güvenlik Konseyi’ne, İsrail işgalinin durdurulması çağrısı
11 Ekim 2024
/haber/lubnandan-bm-guvenlik-konseyine-israil-isgalinin-durdurulmasi-cagrisi-300642
Sınır Tanımayan Doktorlar: Lübnan'a saldırılar devam ederse durum felaket olur
10 Ekim 2024
/haber/sinir-tanimayan-doktorlar-lubnan-a-saldirilar-devam-ederse-durum-felaket-olur-300609
BM: Lübnan insani krizle karşı karşıya
10 Ekim 2024
/haber/bm-lubnan-insani-krizle-karsi-karsiya-300574
Sayfa Başına Git