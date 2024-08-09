İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı: Hamas yetkilisi El Hac öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda kentinde bir araca saldırı düzenledi. Araca iki füzenin isabet etmesiyle Hamas yetkilisi Samir el Hac öldü, saldırı sırasında benzin istasyonunda bulunan 2 sivil de yaralandı.

El Hac, Filistinlilerin kaldığı ve sınırdan 60 kilometre uzaktaki Ayn el Helva Mülteci Kampı’nda görev yapıyordu. Reuters’a konuşan üç kaynak, El Hac’ın korumasının da ağır yaralı olduğunu söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(NK)