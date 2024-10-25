İsrail, Lübnan’da gazetecilerin bulunduğu binaya saldırı düzenledi

İsrail’in 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları otuz üçüncü gününe, 1 Ekim’de başlattığı kara operasyonları ise yirmi beşinci gününe girdi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hasbiya beldesinde gazetecilerin ikamet ettiği binaya bir hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, üç gazetecinin hayatını kaybettiğini, üç gazetecinin ise yaralandığını duyurdu.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonuna göre, İsrail savaş uçağı iki füzeyle basın ekiplerinin bulunduğu binayı doğrudan hedef aldı. Saldırı sonucunda bina ve çevresindeki basın araçlarında büyük hasar meydana geldi.

Hayatını kaybeden gazeteciler El-Meyadin televizyonunun kameramanı Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rıza ile Hizbullah’a ait El-Menar televizyonunun kameramanı Visam Kasım olarak açıklandı.

Lübnan’da daha önce, 13 Ekim 2023’te Reuters muhabiri İssam Abdullah, 21 Ekim 2023’te El-Meyadin muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el-Me'mari, 24 Eylül 2024’te El-Meyadin muhabiri Hadi es-Seyyid ve 25 Eylül 2024’te El-Menar televizyonu kameramanı Kamil Karaki İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Reuters, muhabiri İssam Abdullah’ın İsrail ateşiyle öldürüldüğünü kanıtladı

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırısında 2 gazeteci öldü

İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü

İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü

(VC)