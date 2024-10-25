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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 10:16
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İsrail, Lübnan’da gazetecilerin bulunduğu binaya saldırı düzenledi

Saldırıda El-Meyadin televizyonunun kameramanı Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rıza ile El-Menar televizyonunun kameramanı Visam Kasım hayatını kaybederken, üç gazeteci de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Lübnan’da gazetecilerin bulunduğu binaya saldırı düzenledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail’in 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları otuz üçüncü gününe, 1 Ekim’de başlattığı kara operasyonları ise yirmi beşinci gününe girdi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hasbiya beldesinde gazetecilerin ikamet ettiği binaya bir hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, üç gazetecinin hayatını kaybettiğini, üç gazetecinin ise yaralandığını duyurdu.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonuna göre, İsrail savaş uçağı iki füzeyle basın ekiplerinin bulunduğu binayı doğrudan hedef aldı. Saldırı sonucunda bina ve çevresindeki basın araçlarında büyük hasar meydana geldi.

Hayatını kaybeden gazeteciler El-Meyadin televizyonunun kameramanı Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rıza ile Hizbullah’a ait El-Menar televizyonunun kameramanı Visam Kasım olarak açıklandı.

Lübnan’da daha önce, 13 Ekim 2023’te Reuters muhabiri İssam Abdullah, 21 Ekim 2023’te El-Meyadin muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el-Me'mari, 24 Eylül 2024’te El-Meyadin muhabiri Hadi es-Seyyid ve 25 Eylül 2024’te El-Menar televizyonu kameramanı Kamil Karaki İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilere saldırı lübnan el-meyadin el-menar israil ordusu
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