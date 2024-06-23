İsrail-Lübnan sınırında gerginlik büyüyor

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi.

Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.

Dün de İsrail'in 48 saat içinde Lübnan'a savaş açabileceği iddia edilmişti.

Hizbullah İsrail üslerinin görüntüsünü yayımladı

Hizbullah, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı.

Hizbullahın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.

Hizbullah, 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.

Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Kuveyt, Hizbullah ile İsrail arasında sınırda yaşanan gerginlik nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarından en kısa sürede bu ülkeyi terk etmelerini istedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Lübnan'da bulunan vatandaşlardan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri, ülkeden ayrılamayacak olanlardan ise derhal Lübnan'daki Kuveyt Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri istendi.

Açıklamada, bölgenin içinde bulunduğu koşullar ve güvenlikle ilgili gelişmeler ışığında vatandaşlara Lübnan'a seyahat etmeme çağrısı da yapıldı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

(HA)