İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa’nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de (BAE) katıldığı bildirildi.

Ortak açıklamada, “Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının” ifadesine yer verildi.

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Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz.”

İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı 1701 sayılı karar, 2006 İsrail-Lübnan Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alındı. Ortak açıklama yapan ülkelerin yanı sıra İsrail de, kararda yer alan “Hizbullah’ın silahsızlandırılması” ve “Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Barış Gücü dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması” maddelerinin hayata geçirilmesini istiyor. Ancak söz konusu maddeler bugüne kadar Hizbullah tarafından kabul edilmedi.

(VC)