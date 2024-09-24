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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 17:49
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 17:55
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İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü

Al Mayadeen muhabiri Hadi Es-Seyyid 22 yaşındaydı. Alternatif Basın Sendikası ise yaptığı açıklamada, "Gazeteciler de dahil olmak üzere sivilleri hedef almak bir savaş suçudur" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü

Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı Al Mayadeen muhabiri 22 yaşındaki Hadi Es-Seyyid, İsrail bombardımanlarında öldürülen 550'den fazla kişi arasında.

Yerel basında çıkan haberlere göre Es-Seyyid, Beyrut’un güneyindeki Sur yakınlarındaki Burj Rahhal bölgesindeki evindeyken bir İsrail savaş uçağının hedefi oldu.

Al Mayadeen Medya Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Ghassan Ben Ceddu, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden gazetecinin ailesine başsağlığı diledi.

Lübnan’daki Alternatif Basın Sendikası, saldırıyı kınayarak bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı. Ayrıca "Gazeteciler de dahil olmak üzere sivilleri hedef almak bir savaş suçudur" diye ekledi.

Dün akşam da Maraya International Genel Yayın Yönetmeni Fadi Budiye, Irak’ın i-News kanalına onuk olduğu sırada İsrail'in saldırısına yakalanmış ve yaralı kurtulmuştu.

İsrail, geçtiğimiz yılın kasım ayında yine Lübnan’ın güneyinde, Al Mayadeen’den iki gazeteci Farah Ömer ve Rabih Maamari’yi öldürmüştü.

İsrail'in Hizbullah'a karşı başlattığı hava saldırılarında en az 558 kişi öldürüldü.

Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 558'e yükseldi
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 558'e yükseldi
Bugün 15:25

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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