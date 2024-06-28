İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah karşılık verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 266. gününde devam ederken, İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah’la çatışmalar da tırmanıyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi.

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Lübnan haber ajansı NNA ise söz konusu kasabanın hava saldırısından sonra topçu ateşiyle de vurulduğunu ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Hizbullah yaptığı açıklamada, işgal altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Ruveysa el-Karn askeri noktasının füzelerle doğrudan hedef alındığını kaydetti.

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Çatışmalarda üç Hizbullah üyesi öldü

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda üç mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Böylece İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin sayısı 351'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ayrıca 19 Emel Hareketi üyesi, bir asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi ve 63 Lübnanlı sivilin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 13 Hamas üyesi ölmüştü.

Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılarda ise 10 İsrailli sivil ve 14 İsrail askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

* Mavi Hat, 2000 yılında İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. (Harita: AA)

İsrail ile Lübnan arasında “Mavi Hat” olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran’da Lübnan’a yönelik olası bir saldırıya ilişkin “operasyonel planı” onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

(VC)