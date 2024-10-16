İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir belediye binasını bombaladı

İsrail’in 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları yirmi dördüncü gününe, 1 Ekim’de başlattığı kara operasyonları ise on altıncı gününe girdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine 10 Ekim’den sonra ilk defa bu sabah hava saldırıları düzenleyen İsrail, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine de şiddetli bombardıman gerçekleştirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentindeki farklı mahallelerde en az yedi noktayı bombaladı.

Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binalarına yönelik saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Saldırıda Nebatiye Belediye Başkanı Dr. Ahmed Kahil, Belediye Meclisi üyeleri Hac Sadık İsa ve Hac Kasım Hicazi, belediyenin basın biriminde çalışan Muhammed Salim Bitar, belediye çalışanı Muhammed Zühri ve adı öğrenilemeyen bir belediye çalışan daha hayatını kaybetti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyindeki Nebatiye’ye yönelik İsrail hava saldırısının kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Mikati’nin ofisinden yapılan açıklamada, Nebatiye’ye yönelik saldırı kınanırken “(İsrail) Kente yönelik hizmetler ve yardım durumunun görüşüldüğü belediye meclisi toplantısını kasıtlı olarak hedef aldı.” ifadesine yer verildi.

İsrail’in bu saldırılarının “suçları karşısında kasıtlı olarak sessiz kalan ve onu suçlarında ısrar etmesi için cesaretlendiren dünyanın gözleri önünde” gerçekleştiğini aktaran Mikati, “Tüm dünya ülkeleri Lübnan halkına yönelik saldırıları caydıramıyorsa, ateşkes talep etmek için (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi’ne başvurmaya değer mi?” eleştirisinde bulundu.

İsrail’in Lübnan saldırıları

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor.

İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana en az 2 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 906 kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde bir milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.