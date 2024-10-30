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HABER
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 14:16
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2024 14:23
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İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentindeki halktan evlerini terk etmelerini istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Baalbek ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentindeki halktan evlerini terk etmelerini istedi
Fotoğraf: Murat Şengül / AA

İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzey doğusunda yer alan Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Baalbek kentine ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

Baalbek kentin ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşan Adraee, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtti.

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Adraee, haritada yer alan Baalbek ve çevresindeki köylerdeki halktan evlerini terk ederek bölgeden ayrılmalarını istedi. Boşaltılması istenen yerler arasında Türkmenlerin yaşadığı Duris köyü de yer alıyor.

İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail’in önce hava, 30 Eylül’de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Baalbek UNESCO korumasında

Baalbek, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzey doğusunda, Bekaa Vadisi’nde yer alan antik bir şehir. Nüfusunun 80 bin civarında olduğu düşünülüyor.

Şehirde M.Ö. 3. bin yıldan itibaren yerleşim var. Şehir merkezi de M.Ö 1100 yıllarında Fenikeliler tarafından oluşturuldu. Tarih boyunca farklı uygarlıkların etkisinde kaldı.

Şehir, özellikle Roma döneminden kalma tapınakları ve büyük yapılarıyla ünlü. 1984’te UNESCO koruması altına alındı. Dünya Mirası Listesi’nde.

(HA)

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