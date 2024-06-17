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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2024 18:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2024 18:28
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İsrail, Lübnan'a saldırdı: Bir Hizbullah üyesi öldü

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir aracı vurdu, bir Hizbullah üyesi öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Lübnan'a saldırdı: Bir Hizbullah üyesi öldü
*Fotoğraf: AA

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentinin Şehabiye beldesinde bir aracı hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Haberde, aracın tamamen yandığı ve bölgeye ambulansların sevk edildiği ifade edildi. Ajans saldırıda ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hizbullah’tan saldırıya dair yapılan açıklamada 1979 doğumlu Muhammed Mustafa Eyyüb isimli bir Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(RT)

İsrail-Filistin Hizbullah lübnan
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