İsrail, Lübnan'a saldırdı: Bir Hizbullah üyesi öldü

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentinin Şehabiye beldesinde bir aracı hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Haberde, aracın tamamen yandığı ve bölgeye ambulansların sevk edildiği ifade edildi. Ajans saldırıda ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hizbullah’tan saldırıya dair yapılan açıklamada 1979 doğumlu Muhammed Mustafa Eyyüb isimli bir Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(RT)