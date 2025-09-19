İsrail limanları Türkiye'den giden gemilerle dolu

İsrail devletinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak sürüyor. Batıda İspanya başta olmak üzere birçok ülkede bu saldırılara yönelik tepkiler de artıyor. İsrail sadece Gazze'ye saldırmakla kalmıyor, sembolik de olsa bölgeye yardım götürmeye çalışan aktivistlerin denizden ulaşımını engelliyor. Buna karşın İsrail limanlarına yük taşıyan Türkiye bağlantılı gemilerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor.

Deniz taşımacılığını kayıt altına alan Marine Traffic ve Vessel Finder verilerine göre 19 Eylül itibarıyla İsrail'in Aşdod ve Hayfa limanlarında bekleyen, taşıdıkları bayraklar farklı da olsa Türkçe isim taşıyan çok sayıda gemi var. Ancak zaten Türkiye'ye vergi ödemek istemeyen çok sayıda armatörün gemisini Panama, Liberya, Komor Adaları gibi ülkeler üzerinden kayıt ettirdikleri biliniyor.

Bazıları Türkiye limanlarından çıkış yapan, Bozkurt, Şahin 2, Cenk S, Neco K, Lady AYSE, Işık 4, Rize, Burak DEVAL, KLC Erciyes, Ümit G, Halisdemir adlı gemiler İsrail limanlarına vardı ve yüklerini indirmek için bekliyor.

İsrail basını: Türkiye’den ithalat, Yunanistan üzerinden devam ediyor

*Lady AYSE yük gemisi. (Fotoğraf: Marrine Traffic) Lady AYSE isimli gemi halen Aşdod Limanı açıklarında bekliyor. Geminin yükü hakkında bir bilgi yok. Dökme yük taşıyan gemi Panama bayrağı taşıyor. Geminin sahibi Ayse Shipping Corporation ve merkezi yine Panama olarak görünüyor. Ancak geminin işletmecisi İstanbul Merkezli GN Denizcilik ve Acentelik Ltd. Şti. Yani tıpkı Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin ardından Gazze’ye 11 bin ton insani yardım taşıyan Panama bandıralı 135 metre uzunluğundaki Lady Leyla gibi. Her iki geminin işletmecisi de GN Denizcilik ve Acentelik Ltd. Şti. Şirketin Lady ön adını taşıyan başka gemileri de var. Lady Leyla'nın sahibi ise Leyla Shipping Corporation. Görünen o ki her gemi ayrı bir şirkete ait görünüyor. İşletmeci ise GN Group Panama, Türkiye'deki işletmesi ise GN Denizclik ve Acentecilik Limited Şirketi. İstanbul merkezli şirketin kurucusu olarak Rasul Hasanov görünüyor. Hasanov ilgi çeken bir profile sahip. Azerbaycan uyruklu olan ve Bakü'de yaşayan Hasanov, Aliyev ailesine oldukça yakın bir isim. Panama merkezli Prima Shipping & Marine Services’in yöneticilerinden biri olan "Rasul Hasanov" aynı zamanda Azerbaycan Devlet Denizcilik İdaresi’nde görevli/üst düzey bir isim olarak anılıyor. Birleşmiş Milletler toplantısında Azerbaycan'ı da temsil ettiğini görüyoruz. Hasanov kendi adına kurduğu şirketi 2014 yılında GN Group Panama'ya devrediyor. Hasanov'un Panama'da bir şirketi daha var; Prima Shipping. OCCRP'de (Organized Crime and Corraption Project) yer alan bilgiye göre Prima, Aliyev ailesinin sıklıkla kullandığı SOCAR'a (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi) ait yatları da işletiyor.

*Bozkurt genel kargo gemisi. (Fotoğraf: Kamer Marine) Aşdod açıklarındaki bir diğer gemi ise Bozkurt adını taşıyor. Bozkurt'un işletmecisi ise kayıtlara göre Kamer Marine. Fethiye'den hareket eden Bozkurt da günlerdir Aşdod açıklarında bekliyor. Geminin yükü konusunda net bir bilgi yok ancak uğradığı limanlar Gyali (Sakarcılar/Yalı Adası), dünyaca bilinen pomza yükleme noktası; buradan gemilere konveyörle dökme pomza yükleniyor. Voudia (Milos), perlit/bentonit gibi volkanik minerallerin yüklendiği tesislere sahip. İtalya Brindisi Limanı, bölgesel olarak dökme ve genel yük elleçleyen altyapıya sahip (çimento/klin­ker dâhil). Gemi her ne kadar silah veya savunma sanayiinde kullanılan araç ve gereç taşımasa da bu alan için önem arzeden hammadde taşıyor.