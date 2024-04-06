İsrail'le ticareti protesto eden gençlere polis şiddeti tepki çekti

Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nin çağrısıyla İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü önünde yapılmak istenen eyleme yönelik polis müdahalesi kamuoyunda yoğun tepki çekti. Yürüyüş yapan kitlenin önünü kesen polis, 43 kişiyi darp ederek ve ters kelepçe takarak gözaltına almıştı.

Sosyal medya platformu X’te “#İsrailleTicareteDurDe” etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Özel: Süreci yakında takip ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. İsrail ile Ticarete Dur De sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Özel ayrıca, süreci yakından takip etmek amacıyla CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Hatimoğulları: Timsah gözyaşlarının kanıtı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “AKP-MHP iktidarının mazlum Filistin halkı için döktüğü timsah gözyaşlarının kanıtıdır bu görüntüler! Filistin’de soykırım devam ederken İsrail’le milyon dolarlık anlaşmalara imza atan iktidar, Filistin’le dayanışma ve iktidarın İsrail’le ticari ilişkilerini kesmeye çağıran gençleri işkenceyle gözaltına aldı. Mazlum Filistin halkıyla dayanışan gençlerin tümü derhal bırakılmalıdır” notuyla polis şiddeti görüntülerini paylaştı.

Karamollaoğlu: İsrail’le ticaret, Filistin’e ihanet

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İsrail’le ticareti protesto eden gençleri tebrik ederek, “İsrail'le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür” dedi.

Saldırıya tepki gösteren Karamollaoğlu, “İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta!” ifadelerini kullandı.

Babacan: Yürüyüş hakkını engelleyemezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İsrail ile ticaretinizin dile getirilmesinden rahatsız olduğunuzu biliyoruz; fakat toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını engelleyemezsiniz” dedi ve gözaltıların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Davutoğlu: İsrail’le ticarete dur demeye gücünüz yetmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İsrail’le ticarete dur demeye gücünüz yetmedi ama soykırıma uğramaya devam eden Gazzeli kardeşleri için eylem yapan gençleri göz altına almaya gücünüz yetiyor. Yapmayın! Her birinin yüreklerinin Gazze için çarptığına inandığım polisimizi, zulmünüzün bir parçası haline getirmeyin!” ifadelerini kullandı.

TİP: Saldırıyı kınıyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP), “#İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi’nde sokağa çıkan gençlere dönük polis saldırısını kınıyoruz. Ticareti kesmek yerine boş lafa ve hamasete başvuran AKP iktidarı Filistin ile dayanışmayı cezalandıramaz. Sürecin takipçisi olacağız” paylaşımı yaptı.

BDS Türkiye: Filistin İçin Bin Genç’in yanındayız

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, “İşgal devletiyle ticaretin kesilmesi talebiyle yaptıkları eylemde gözaltına alınan Filistin İçin Bin Genç üyelerinin yanındayız. Soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine yönelik saldırıları reddediyoruz. #İsrailleTicareteDurDe” ifadelerini kullandı.

Barış Akademisyenleri: Kabul edilemez

Barış için Akademisyenler’in X hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye’nin İsrail devletiyle devam eden yoğun ticaretine son vermesi talebiyle İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü önünde eylem yapanlar işkenceyle, ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Filistin’e omuz verenlerin engellenmesi kabul edilemez. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!” denildi.

Yerlikaya: İki emniyet görevlisi açığa alındı

Tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

Gözaltına alınan 43 kişiden 38’inin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını, 5’inin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, iki emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini kaydetti.

(VC)