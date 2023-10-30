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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 08:20
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 08:22
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İsrail, Kudüs Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi

Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne 12 bin Filistinli sığındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/israil-kudus-hastanesinin-bosaltilmasini-istedi.jpg
Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi ve çevresi de Filistinlinin sığınağı haline geldi. Fotoğraf: AA

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne dün gece de bombardıman düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle binlerce Filistinli, Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınmıştı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

El-Ehli Baptist Hastanesi
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı
18 Ekim 2023

Hastaneye 12 bin kişi sığındı, 800 hasta var

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Bombalanan El-Ehli Baptist Hastanesi hakkında
Bombalanan El-Ehli Baptist Hastanesi hakkında
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Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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