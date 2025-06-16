İsrail Komünistleri Netanyahu'nun İran'a saldırısına karşı çıktı

İsrail Komünist Partisi (Maki) ve Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (HADAŞ) 13 Haziran Cuma günü İsrail'in İran'daki nükleer ve askeri tesislere yönelik saldırılarına karşı yayınladıkları bildiriyle Netanyahu hükümetinin eylemlerini kınadı.

"Netanyahu hükümeti bölgeyi geniş ve tehlikeli bir tırmanışa sürüklüyor"

İsrail Komünistleri ve demokrasi cephesi yayımladıkları ortak bildiride "[...] Binyamin Netanyahu hükümetinin parlamentodaki muhalefetin de desteğiyle bölgeyi daha da geniş bir tırmanışa sürükleme girişiminin bir parçası olarak [...] gerçekleşen İran'a yönelik büyük çaplı İsrail saldırısına" krşı çıktıklarını duyurdu. Kuruluşlar, "Bugün tüm Orta Doğu'yu kapsayabilecek tehlikeli bir savaşın başlangıcı" olabilecek olan saldırının durdurulması çağrısında bulundu."

Cephe ve parti, Ortadoğu'da ve dünyanın her yerinde, istisnasız, tüm nükleer silahlanma programlarına karşı ilkeli muhalefetlerini yineledi ve tüm ülkeleri dünyadaki insani felaketleri önlemeyi amaçlayan uluslararası anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı.

Açıklama ayrıca "İsrail hükümeti[nin], yarattığı durumu Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik daha da tehlikeli planlar[ını] yürütmek için kullanabil[eceği]" konusunda uyardı ve "dünya[yı], yaklaşan felaketi durdurmak için gerçek ve hakiki tutum almaya ve tırmanışa karşı, protestoya çağ[ırdı]."

İsrail Komünist Partisi hakkında İsrail Komünist Partisi (Maki) 1965’te Rakah olarak bilinen eski Komünist Partisi'nin SSCB yanlısı ve karşıtı olarak bölünmesi sonrasında SSCB yanlılarınca kuruldu ve SSCB ve SBKP tarafından tanındı. Günümüzde Eşitlik için Demokratik Cephe'nin (HADAŞ) en büyük temel bileşeni. Parti, İsrail'deki Arap ve Yahudi işçilerin ortak partisi olarak enternasyonalist bir hat izliyor. Maki, HADAŞ ortak listesinden, her seçimde 3 ila 6 arasında milletvekili çıkarıyor. En son 2022 seçimlerinde Arap ilerici partisi Ta'al ile ittifak halinde girdiği seçimden oyların yüzde 3,75'ini alarak ve Knesset'e 5 sandalyeyle çıktı. 2006’dan bu yana HADAŞ lideri olan Ayman Odeh, 2015’ten bu yana Knesset’te ve İsrail'de tanıanan bir siyasal şahsiyet. 2006–2019 arasında Merkez Komite üyesi olan Dov Henin HADAŞ'ın Yahudi solundan gelen en önemli siyasetçisi, sosyo-ekonomik koşullar ve ekoloji konularındaki çalışmalarıyla bilinen Henin prestijli ödüllerin de sahibi. Ofer Kassif 2019’dan bu yana HADAŞ'ın en önemli ilerici şahsiyeti, felsefeci ve siyaset bilimci olan kassif, güçlü anti-militarist ve anti-emperyalist duruşuyla biliniyor. Arap solundan gelen Ayda Tuma-Süleyman 2015’ten beri Knesset’te, HDAŞ'ın kadın hakları ve Arap ve Arap/İsrailli feminist platformlarından o sorumlu. Bir başka kadın lider Tamar Gozanskiy de 1990–2003 arasında Merke komite üyesi olarak eğitim ve çocuk hakları alanlarında hazırladığı raporlarla tanınıyor. . İsrail Komünist Partisi SSCB dönemi ideolojik pozisyonlarını sürdürüyor. Siyonizm karşıtı ve işçi sınıfı eksenli bir çizgi izliyor. Eşitlikçi ve demokratik bir İsrail'de Filistin ile barışçıl bir çözüm istiyor.

(AEK)