İsrail Komünist Partisi, saldırılardan Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu, barış çağrısı yaptı

İsrail Komünist Partisi (MAKİ) ile sol partilerin oluşturduğu Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash), Filistinli direniş gruplarının İsrail’e yönelik başlattığı saldırı ve onu izleyen çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

MAKİ ve Hadash açıklamalarında saldırıdan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onun kurduğu hükümeti sorumlu tuttu.

Netanyahu iktidarını “faşist sağ hükümet” olarak tanımlayan MAKİ ve Hadash, İsrail’in işgali pekiştirmek için suç işlediğini kaydetti. “İsrail'deki faşist sağ hükümetin işgali sürdürme amacıyla işlediği suçlar, durdurulması gereken bölgesel bir savaşa yol açıyor” dedi.

Çözüm olarak İsrail’in Filistin işgalini sonlandırmasını ve Filistin halkının meşru talepleri ile haklarını tanımasını gösterdi:

Böylesine zor günlerde bile masum sivillerin hayatına gelebilecek her türlü zararı dolaysız ve tartışmasız bir şekilde kınıyoruz. Masum insanların kan çevrelerinden uzaklaştırılması çağrısında bulunuyoruz. İşgal kurbanlarının, Arap ve Yahudilerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. MAKİ ve Hadash, son saatlerdeki keskin ve tehlikeli tırmanışın tam sorumluluğunu sağcı faşist hükümete yüklüyor. Hükümet suçsuz birçok sivilin yaşamını tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin hükümetin himayesinde işgal altındaki topraklarda etrafa saldırdığı, Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği ve Huara'da yeni bir pogrom gerçekleştirdiği şoke edici bir hafta geçirdik. Sonunda çok ciddi bir gerilimle uyandık. Bu, sağcı hükümetin ilk günden bu yana körüklediği savaşta tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. Yaşananlar, Netanyahu hükümeti ve yerleşimcilerin tüm bölgeyi ne kadar tehlikeli bir yöne sürüklediğini gösteriyor. Çatışmayı yönetmenin ya da askeri yöntemlerle çözmenin mümkün olmadığı görülüyor. Tek çözüm var: İşgali sona erdirmek için çabalamak ve Filistin halkının meşru taleplerini ve haklarını tanımak. İşgalin bitmesi ve adil barışın sağlanması bu ülkedeki iki ulusun açık ve ortak çıkarıdır. Netanyahu hükümetinin son gelişmeleri Gazze Şeridi'ne intikam amaçlı bir saldırı gerçekleştirmek için kullanmasından derin endişe duyuyor, uluslararası toplumu ve bölge ülkelerini savaş davullarını susturmaları için derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Siyasi çözümün desteklenmesini sağlayacak hamleleri başlatın.

MAKİ ve Hadash ayrıca özellikle iki halkın birlikte yaşadığı yerlerde İsrail'in Arap vatandaşlara yönelik olası intikam eylemlerine karşı uyarıda bulundu.

İki siyasi oluşum “Bu gerçeklikte, İsrail'de Arap ve Yahudi olmak üzere tüm aklıselim güçler, işgali, ayrımcılığı ve üstünlüğü olmayan normatif bir yaşama doğru yol almak için işbirliği yapmalı, net ve açık bir ses çıkarmalı” dedi.

Herkes için barış, eşitlik ve gerçek demokrasi ile dolu bir hayat inşa etmek amacıyla ortak eyleme geçme çağrısı yaptı.

(HA)