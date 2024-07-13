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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 14:22
1 dk Okuma

EL-MEVASİ KATLİAMI

İsrail, Kassam Tugayları liderinin hedef alındığını savundu

Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Mevasi bölgesini vuran İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Kassam Tugayları liderinin hedef alındığını savundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

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Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf ve diğer ilgili kişilerin hedef alındığı ileri sürüldü.

Bölgede İsrailli esirlerin bulunduğuna ilişkin ellerinde istihbarat olmadığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Hamas'ın liderlik kadrosunun tamamının öldürülmesi için savaşın başından beri yetkilendirildiği" kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelişmeler hakkında bilgi aldığı, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın saldırıyla ilgili görüşmek üzere toplandığı paylaşıldı.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Hamas izzeddin el-kassam tugayları israil ordusu Gazze Şeridi
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/haber/cocuklari-ve-torunlari-oldurulen-hamas-lideri-tutumumuz-degismeyecek-294121
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/haber/hamas-in-onde-gelen-liderlerinden-el-aruri-olduruldu-290059
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