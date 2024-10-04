İsrail jetleri Batı Şeria’yı bombaladı: En az 18 ölü

İsrail savaş uçakları, dün (3 Ekim) gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı’nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Kudüs Haber Ağı’na göre, İsrail’in Tulkerim saldırısı, “İkinci İntifada’dan bu yana Batı Şeria’daki en büyük katliam olarak kayıtlara geçti.”

İsrail medyası da İkinci İntifada’dan (2000-2005) bu yana ilk kez bir savaş uçağının Tulkerim’e hava saldırısı düzenlediğini yazdı.

Öte yandan, Filistinli kaynaklar, Fetih Hareketi’nin silahlı kanadı Mescid-i Aksa Şehitleri Tugayları’na bağlı Tulkerim Taburu komutanı Gays Rıdvan’ın saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

*Saldırının ardından Tulkerim Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi önü, 3 Eylül 2024. (Fotoğraf: AA)

Fetih Hareketi’nden genel grev çağrısı

Batı Şeria’yı yöneten Fetih Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim’deki katliama tepki gösterilirken, olaylardan tamamen İsrail’in sorumlu tutulduğu belirtildi.

Fetih Hareketi, İsrail saldırısını “7 Ekim'den bu yana devam eden sistematik soykırım savaşı kapsamında bir suç ve katliam” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu katliam, halkımızın direncini asla kıramayacak. Halkımız, meşru haklarını elde edene ve başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen devletini kurana kadar mücadelemizi sürdürecek.”

Filistin hükümeti ise Tulkerim’deki katliamın ardından uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına “İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki işgal suçlarına acilen son verilmesi” çağrısında bulundu.

Çağrının ardından genel greve gidilen Batı Şeria’da işyerleri kepenk kapattı.

*Grev nedeniyle El Halil kentindeki işyerleri kepenek kapattı. (Fotoğraf: AA)

İkinci İntifada hakkında Arapça kökenli bir kelime olan İntifada, ‘ayaklanma’ veya ‘başkaldırı’ anlamına gelir ve Filistin halkının İsrail işgaline karşı kitlesel direniş hareketlerini tanımlamak amacıyla kullanılır. 1987-1993 yılları arasında yaşanan Birinci İntifada, Filistin mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biridir. İkinci İntifada ise, 28 Eylül 2000 tarihinde dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un askerler eşliğinde Mescid-i Aksa avlusunu ziyaret etmesiyle başladı. Bu olay, Aksa İntifadası olarak da bilinen İkinci İntifada’nın fitilini ateşledi. Bu süreçte, ilk İntifada’da olduğu gibi, “Tanklara karşı taş” sloganı öne çıktı. İsrail’in karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun saldırılara karşı Filistinliler, sadece bireysel silahlar, Molotof kokteyli, taş ve sapanlarla karşı koydu. Bu sembolik direniş, Filistin halkının kısıtlı imkânlara rağmen verdiği mücadelenin bir yansıması olarak hafızalara kazındı. 2005 yılına kadar devam eden ayaklanmalar süresince 4 bin 412 Filistinli ve 1069 İsrailli hayatını kaybederken, 48 bin 322 Filistinli ve 4 bin 500 İsrailli yaralandı. İkinci İntifada, Filistin mücadelesi üzerinde derin etkiler bırakarak, siyasi dengeleri değiştirdi. Hamas bu dönemde güç kazanırken, Oslo Anlaşmaları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Yaser Arafat liderliğindeki Fetih Hareketi ise zayıfladı. Ayrıca, İsrail ‘güvenlik’ gerekçesiyle Batı Şeria’da ‘ayrım duvarı’ inşasına başlayarak, Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri adeta bir ‘açık hava hapishanesi’ne dönüştürmenin ilk adımını attı. *İsrail tankına taş atarken askerler tarafından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Faris Avde’ye dair çizim. (Faris Avde, Golyat'a karşı, Jerry James)

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)