İsrail, İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı alan İrlanda'daki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Saar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını söyledi. Saar, Dublin'in Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürdü.

"İrlanda'nın İsrail'e karşı sergilediği antisemitik eylem ve söylemler, Yahudi devletinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya, şeytanlaştırmaya ve çifte standartlara dayanmaktadır" dedi.

Sa'ar, "İsrail ile bağlarını güçlendirmek isteyen ve henüz İsrail büyükelçiliği olmayan ülkeler" olduğunu belirterek, Moldova'da yeni bir büyükelçilik açmayı planladığını sözlerine ekledi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına tepki olarak büyükelçisini geri çağırmıştı.

İrlanda: Barıştan yanayız

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail’in kararına karşılık "Bu, Netanyahu hükümetinin son derece üzücü bir kararıdır. İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını tamamen reddediyorum. İrlanda barış yanlısı, insan hakları yanlısı ve uluslararası hukuk yanlısıdır. İrlanda iki devletli bir çözüm ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını istiyor. İrlanda her zaman insan hakları ve uluslararası hukuk için konuşacaktır. Hiçbir şey bundan uzaklaştıramaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararını eleştirdi. Tel Aviv'deki Büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirdi.

Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Diplomatik iletişim kanallarının açık kalmasının önemine inanıyor ve bu kararın alınmasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukların İrlanda'nın Orta Doğu'da gelişmeler karşısındaki duruşunu belirlediğini kaydeden Martin, tüm ülkelerin de bunlara uyması gerektiğini belirtti.

Martin, bu durumun Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları ile İsrail'in buna verdiği karşılıkta da geçerli olduğuna işaret ederek, "Gazze'de savaşın devam etmesi ve sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası hukukla çelişmektedir" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla oradaki halkı topluca cezalandırdığını söyleyen Martin, "Acil ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Martin, İrlanda'nın diplomatik ilişkileri sürdürmeye kararlı olduğuna dikkati çekerek, "Önemli bir iş yürüten İsrail'deki büyükelçiliğimizi kapatma planımız bulunmuyor" diye ekledi.

İrlanda, soykırım davasına müdahil olacak

İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği duyurulmuştu.

Savunma Bakanı Martin, kararın alındığı Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açan askeri eylemlerin amacı ve etkisi nedeniyle Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır." demişti.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu. Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te de 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

(HA)