İsrail, İran’ın füze saldırısında hava üslerine isabeti kabul etti

İsrail ordusu, İran’ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü açıklarken “bunun savaş kabiliyetini geriletmediğini” ileri sürdü.

Anadolu Ajansı’nın İsrail ordu radyosundan aktardığı habere göre, İsrail ordusu, İran’ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Hangi üssün ne ölçüde zarar gördüğüne ilişkin detay verilmeyen haberde, “operasyonel faaliyetleri etkilemeyecek bazı idari, bakım-onarım yapılarının hasar aldığı” aktarıldı.

İsrail ordusu “hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin savaş kabiliyetlerinin gerilemediğini” savunarak İran’ın saldırıda ‘hipersonik’ füze kullandığı açıklamasının doğru olmadığını ileri sürdü.

1 Ekim: İran’dan İsrail’e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın öldürülmesine yanıt olarak 1 Ekim’de İsrail’e füze saldırıları düzenledi.

“Doğru Vaat-2” (Va’ad es-Sadık-2) olarak adlandırdığı 'misilleme operasyonu' kapsamında İsrail’e yüzlerce füze attığını belirten İran, hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “F-35 savaş uçaklarının bulunduğu Nevatim, F-15 savaş uçaklarının bulunduğu ve Seyyid Nasrallah suikastında kullanılan Hatzerim ile Tel Aviv yakınlarındaki Tel Nof olmak üzere üç hava üssünü hedef aldık” denildi.

Tahran ayrıca, İsrail’in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde “yıkıcı bir karşılık” göreceği uyarısında bulundu.