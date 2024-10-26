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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 10:52
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İsrail, İran’daki askeri hedefleri vurdu

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini, ancak saat 09.00 itibarıyla normale döndüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, gece vakti çekilmiş geniş bir şehir manzarası görülüyor. Şehrin ışıkları, geniş bir alana yayılmış şekilde parlıyor ve karanlık gökyüzüyle zıtlık oluşturuyor. Görüntünün sol tarafında dikkat çeken, yüksek bir kule yükseliyor; muhtemelen bu, Tahran’daki Milad Kulesi. Bu ikonik yapı şehir siluetinde öne çıkıyor. Arka planda ise şehrin ufka kadar uzanan yapıları ve ışık kümeleri göze çarpıyor. Ön plandaki daha alçak binalar ve caddelerdeki ışıklar şehre derinlik katıyor. Bu sahne, gecenin sakinliğinde Tahran’ın geniş ve yoğun yerleşim alanını betimliyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, son dönemde artan saldırılara yanıt olarak İran’da belirli askeri hedeflere “hassas” hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, açıklamada, İsrail'in tam bir hazırlık içinde olduğu ve gelişmeleri anlık olarak izlediği belirtildi. İç cephe talimatlarında bir değişiklik olmadığı, halkın düzenli bilgilendirileceği vurgulandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Mossad ve Şin-Bet liderlerinin de katıldığı toplantıda saldırılarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

ABD’den bir yetkili, İsrail’in saldırıdan önce Washington’ı bilgilendirdiğini ve ABD’nin operasyona katılmadığını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail’in bu hamlesinin “meşru müdafaa hakkı” çerçevesinde olduğunu iddia etti.

İsrail kamu yayıncısı KAN, operasyonların üç dalga halinde gerçekleştirildiğini ve İran hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşılık verdiğini belirtti. Reuters ise saldırıların nükleer tesisleri hedef almadığını aktardı.

İran’ın Tesnim Ajansı, saldırıda Devrim Muhafızları üslerinin zarar görmediğini duyurdu. İranlı yetkililer, İsrail’e karşı orantılı bir yanıt vermeye hazır olduklarını ve her türlü saldırıya karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.  "Orantılı karşılık" verileceği bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini, ancak saat 09.00 itibarıyla normale döndüğünü duyurdu.

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(EMK)

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/haber/israil-lubnanda-gazetecilerin-bulundugu-binaya-saldiri-duzenledi-301093
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23 Ekim 2024
/haber/bm-israilin-beyruttaki-hastane-saldirisi-dehset-verici-301000
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/haber/volker-turk-israil-in-beyrut-hariri-hastanesine-hava-saldirisi-icin-acil-sorusturma-istedi-300998
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/haber/israil-in-hedefi-gazze-nin-kuzeyinde-etnik-temizlik-yapmak-300973
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21 Ekim 2024
/haber/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-insani-yardim-goturulmesine-izin-vermedi-300956
TOUFOUL ABOU-HODEIB YAZDI
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/yazi/gazze-doktrini-israil-in-yeni-vahset-duzeyi-lubnan-savasini-tanimliyor-300953
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