İsrail, İran’da siyasi mahpusların tutulduğu cezaevini bombaladı

İsrail-İran çatışması 11. gününe girdi. İsrail bugün öğlen saatlerinde İran’a yeni bir saldırı atağı başlattı.

Yerel kaynaklar, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde birkaç patlama ve başkentin kuzey ve kuzeybatısındaki bazı bölgelerde elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

Saldırıda İran rejiminin siyasileri mahpusları tuttuğu Tahran'daki Evin Hapishanesini hedef aldı.

IranWire'ın aktardığına göre, hedef hapishanenin güvenlik ve idari bölümleriydi. Mahpusların tutulduğu binalar saldırıda hasar görmedi. Hapishanenin iç kısmının sağlam olduğu bildirildi.

Ancak bazı koğuşların ve hapishane kütüphanesinin pencereleri patlama dalgasında kırıldı.

Evin'de tutulan siyasi mahpus Abolfazl Ghadiani’nin oğlu sosyal medyada şunları yazdı :

"Babam Evin Hapishanesi'nden aradı. Evin Hapishanesi saldırıya uğradı ve koğuşun tüm pencereleri kırıldı. Görünüşe göre revir de hasar gördü. Bildiğimiz kadarıyla yaralılar da var. Gerçekten de, bu kadar çok siyasi mahkumun, çoğu hasta tutuklunun, hapishanede tutulması ne tür bir suç ve zulümdür?”

İran İnsan Hakları Merkezi (İHRS), Evin Hapishanesinde koğuşların ve koridorların kapılarının kilitli tutulduğunu bu nedenle mahkumların bombalama veya yıkım durumunda dışarı çıkamayacağını bildirdi.

İsrial, rejimin baskı araçlarını da hedef alacağını açıklamıştı

Son yıllarda birçok siyasi tutuklu, gazeteci, aktivist ve protestocunun gözaltı yeri haline gelen Evin Hapishanesi, İslam Cumhuriyeti'nin baskıcı aygıtının başlıca sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tahran'ın kuzeyinde yer alan hapishane, 1972 yılında inşa edildi ve özellikle 1979’daki devrimden sonra İran rejiminin muhalifleri bastırmak için kullandığı başlıca cezaevlerinden biri haline geldi.

Evin’in kapasitesinin 15 bin kişiye kadar çıkabildiği tahmin ediliyor. Ancak özellikle 2022’de Mahsa Amini protestoları sırasında bu sınırın da üzerine çıkıldığı, gözaltına alınan binlerce kişinin buraya sevk edildiği rapor edildi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Evin'de keyfi tutuklamalar, işkence, kötü muamele ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi sistematik hak ihlallerine dair sayısız belge yayımladı.

Bu nedenle Evin Hapishanesi, sadece fiziksel bir tutuklama mekanı değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin baskıcı aygıtının simgesi olarak da anılıyor.

İsrail, daha önce, askeri hedeflere ek olarak, İslam Cumhuriyeti'nin iç baskısıyla ilgili altyapı ve kurumların da saldırılar listesinde olduğunu açıklamıştı.

(HA)