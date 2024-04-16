İsrail: İran’a saldırı için hazırlıklar tamamlandı

İsrail, Hava Kuvvetlerinin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a, bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, İran’ın cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

“Elektronik saldırı” olasılığı

İran ile gerginliğini tırmandırılmasıyla Gazze'nin ikincil duruma düşmesinin istenmediğine dikkat çekilen yayında, İsrailli yetkililerin İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edildi.

Yayında bilgisine başvurulan bir İsrailli yetkili, ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğinin altını çizdi.

İran’dan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya çağrı

İran resmi haber ajansının haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, yazılı açıklama yaptı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi, "İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak siz veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz" dedi.

Şikarçi, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

Ne olmuştu? İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti.

(AS)