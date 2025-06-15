İsrail-İran çatışması sürüyor: Saldırıları durdurursa biz de durdururuz

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail çatışmasında üçüncü gün. Tel Aviv'in 13 Haziran'da sabaha karşı başlattığı sürpriz saldırının ardından aynı gece İran, dalgalar halinde bir misilleme saldırısı gerçekleştiridi. Dün gece ise karşılıklı hava saldırılarıyla gerilim tırmandı.

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İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin de bulunduğu en az 78 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılarda çoğu sivil olmak üzere 320 kişi de yaralandı.

İsrail ile İran karşılıklı yeni saldırılara hazırlanıyor

Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken, bölgede tansiyon her geçen saat yükseliyor.

Fotoğraf: AA

İran gece boyunca 80 füze fırlattı

İsrail'in resmi Ordu Radyosu ve Times of Israel gazetesi, İran güçlerinin gece boyunca İsrail'in kuzeyi ve merkezine iki ayrı atışta yaklaşık 80 füze fırlattığını bildirdi. Times of Israel gazetesi, ilk atışta atılan 40 füzeden birinin, İsrail'in kuzeyindeki Filistinlilerin yaşadığı Tamra kasabasındaki bir eve isabet ettiğini ve 4 sivilin öldüğünü bildirdi.

İran'dan İsrail'e 'misilleme' saldırıları

İsrail’in Cuma günü İran’a yönelik saldırılarının ardından borsada ilk işlem günü düşüşle açıldı.

Ülkenin önde gelen şirketlerini kapsayan Tel Aviv 35 endeksi yüzde 1,5 gerilerken, daha geniş kapsamlı TA-125 endeksi de yüzde 1,4 değer kaybetti.

İsrail hava sahası kapalı kalmaya devam edecek

İsrail Havalimanları İdaresi, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nın iniş ve kalkışlara üçüncü gün de kapalı olacağını açıkladı. Kurum, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için yerel hava yolu şirketleriyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, “Tüm uçaklar ve mürettebat, uçuşların yeniden başlaması halinde harekete geçmeye hazır durumda. Ancak güvenlik durumuna bağlı olarak, süreç uzun sürebilir” denildi.

Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına dair kararın, ancak güvenliğin tamamen sağlandığına emin olunduktan sonra alınacağı vurgulandı. Öte yandan, İsrail’in Ürdün ve Mısır’la olan kara sınır kapılarının açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'den İranlılara tahliye uyarısı

İsrail ordusu, Farsça sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran halkına yönelik bir tahliye uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Askerî silah üretim tesislerinde ve bu tesisleri destekleyen kurumlardaki ya da çevresindeki tüm kişiler, derhal bu alanları terk etmeli ve ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemelidir” ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, bu alanlardan uzak durulması gerektiği özellikle vurgulandı.

İran: İsrail durdurursa biz de dururuz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Tahran’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in ülkenin güneyindeki Assaluyeh enerji altyapısını hedef alan saldırısıyla çatışmanın Körfez bölgesine taşındığını söyledi.

Araghchi, İsrail’in saldırılarına son vermesi halinde İran’ın da misillemelere son vereceğini ifade ederek, “Eğer saldırılar durursa, misillemelerimiz de duracaktır" dedi. Bu açıklama, cuma günü başlayan İsrail saldırılarından bu yana Araghchi’nin ilk kamuoyu beyanı oldu.

İsrail'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

İsrail'den ABD'ye ortak savaş teklifi

İsrail, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan operasyonunda kritik Fordow tesisini yok etmek için ABD’den askeri destek talep etti.

İsrail, 7 İHA'yı düşürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri, sabah 8 civarı yaptığı açıklamada son bie saatte yedi insansız hava aracının (İHA) İsrail topraklarına doğru fırlatıldığını bildirdi. İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği açıklandı.

İsrail ordusu, son bir saat içinde Batı İran’da füze depolama ve fırlatma altyapılarına yönelik “yeni bir saldırı dalgasını tamamladıklarını” açıkladı. İran’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

(AB)