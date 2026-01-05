İsrail, İran'a saldırmayacağı mesajını iletti iddiası

Anadolu Ajansı'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre, Netanyahu, Putin ile Ekim 2025'te yaptığı telefon konuşmasında İsrail'in İran'a saldırmayacağı yönündeki mesajı iletmelerini istedi.

İran'ın tehdit algılayarak öncü saldırı düzenlemesini İsrail'in gönderdiği güvenceyle önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Haberde, Netanyahu ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Ekim 2025'teki Tacikistan'ı ziyareti sırasında Rusya haber ajansı TASS'ın Putin'in, "İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz. İsrail yönetiminden, İranlı dostlarımıza iletilmek üzere İsrail'in bir uzlaşı aradığı ve bir çatışma istemediği yönünde sinyaller alıyoruz." ifadelerine yer verdiği hatırlatıldı.

İsrail ve İran arasında Haziran 2025'te iki ülke tarihinde görülmemiş biçimde karşılıklı saldırıların gerçekleştiği 12 gün süren şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

