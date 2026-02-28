İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni ikinci bir duyuruya kadar ibadete kapattı.

AA'nın haberine göre, Caminin bağlı olduğu vakfın müdürü Mutez Ebu Suneyne, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun kararı “İran’a karşı savaş” gerekçesiyle ilettiğini belirtti.

Ebu Suneyne, ordunun cami çalışanlarına, Harem-i İbrahim Camisi’nin Müslümanlar ve Yahudiler için derhal kapatılacağını ve yeni bir duyuruya kadar namaz kılınmasına izin verilmeyeceğini bildirdiğini aktardı. İsrail güçleri, çalışanların bölgeden ayrılmasını istedi.

ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı

Ne olmuştu?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a karşı “büyük bir operasyon” yürüttüklerini duyurdu.

Saldırılarda Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran hava sahalarını kapattı. İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edilirken sirenler çaldı ve halka sığınaklara yönelmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze fırlattığını açıkladı.

(EMK)