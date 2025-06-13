İsrail, İran'a hava saldırıları düzenledi

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı" başlattıklarını ve "gerekli olan her yere" saldıracaklarını açıkladı.

İran medyası, İsrail saldırılarına karşılık olarak “Doğru Vaat-3” (Va'ad es-Sadık-3) adıyla bir misilleme operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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Bombalanan yerler neler? İsrail’in 13 Haziran gecesi başlattığı “Yükselen Aslan” adlı hava harekâtında, 200’den fazla savaş uçağıyla İran genelinde birçok stratejik ve askerî hedef bombalandı. Saldırılar başkent Tahran, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan, Hemedan ve İsfahan eyaletlerini kapsadı. Tahran’da İran Ordusu ve Devrim Muhafızları’na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgâhları ile sivil yapılar hedef alındı. Hemedan’daki Subaşı Radar Merkezi, Kirmanşah’ta askeri kışlalar, radar sistemleri ve Hüsrevi Sınır Kapısı vuruldu. Loristan’da bir askeri tesis, Tebriz’de ise beş ayrı nokta bombalandı. İsfahan kentinde yer alan ve İran’ın nükleer programı açısından kritik önemdeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de saldırının hedeflerinden biri oldu. Kimler hayatını kaybetti? Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami yaşamını yitirdi. Tahran’a düzenlenen hava saldırılarında ayrıca nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de hayatını kaybetti. İran basınına göre toplamda altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Başkent Tahran’da sivil yerleşim alanlarının da vurulması sonucu onlarca İranlı yaşamını yitirdi veya yaralandı. Saldırının ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hayatını kaybeden iki üst düzey askeri liderin yerine yeni atamalar yaptı. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığına Tuğgeneral Habibullah Sayari, Devrim Muhafızları Komutanlığına ise Tuğgeneral Ahmed Vahidi getirildi.

İsrail ordusu, İran'a 'kombine bir saldırı' başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu.

İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

Tebriz'e saldırı

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kirmanşah'a saldırı

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'ni vurdu

İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İnfografik: Anadolu Ajansı

İsrail Genelkurmay Başkanı: Geri dönüşü olmayan noktadayız

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.

Zamir, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" ifadesini kullandı.

İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

İran Genelkurmay Başkanlığı: Ağır bir bedel ödeyecekler

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi.

Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi.

İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan açıklama

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.

Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.

İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

İran devlet televizyonu: Bakıri hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu İsrail'in, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

*İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

Tesnim: Komutan Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

*İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami

İran hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

​​​​​​​Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.

Kaynak: AA, Press TV, IRNA

(VC)