“İsrail, insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulmalı”

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski insan hakları raportörü Prof. Dr. John Dugard, İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen TRT World Forum’da AA muhabirine, İsrail’in savaş suçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Dugard, “Uluslararası hukuk gerçekten de barışın anahtarıdır. Barışın yanı sıra adalet de olmalıdır. Bu da uluslararası suçlardan sorumlu olan kişilerin hesap vermesi gerektiği anlamına gelir” dedi.

“Muhtemelen soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu”

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirildiği saldırılar üzerinde durulurken İsrail'in saldırılarının göz ardı edildiğini dile getiren Dugard, “İsrail yönetiminin, Başbakan Netanyahu'nun, savaş kabinesinin ve İsrail ordusunun pek çok mensubunun savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemelen soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu olduğunu vurgulamak önemlidir. Bu suçlardan sorumlu tutulmalıdırlar” diye konuştu.

“UCM harekete geçirilmeli”

Dugard, kendisinin de bir uluslararası hukukçu olduğunu hatırlatarak, İsrail ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi, “UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor” dedi.

“Ateşkes ABD’ye bağlı”

ABD'nin ateşkes kararı içeren her türlü teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto edeceğini aktaran Dugard, BMGK'den herhangi bir ateşkes kararı çıksa bile İsrail'in bu yönde bir talimatı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Dugard, Gazze'de ateşkesin, başını ABD ve İngiltere'nin çektiği Batılı güçlere bağlı olduğunu, söz konusu güçlerin İsrail'i ateşkesi kabul etmeye, uygulamaya ve bölgeye barış getirmeye zorlaması gerektiğini kaydetti.

John Dugard, Güney Afrikalı hukuk profesörü. İnsan hakları ve uluslararası ceza hukuku alanında uzmanlaşan Dugard, Witwatersrand, Cambridge ve Leiden üniversitelerinde uluslararası hukuk alanında dersler verdi. BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliği ve BM insan hakları raportörü olarak İsrail'in Filistin topraklarında işlediği insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırladı.

ABD’den İsrail’e “siviller” uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in savaş kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrail'in savaş kabinesi üyesi Gantz ile telefonda görüştü. Taraflar görüşmede, rehinelerin güvenli bir şekilde dönüşünü kolaylaştırmak, Gazze'de insani yardım seviyelerini artırmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için devam eden çabaları ele aldı.

Blinken Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için olumlu adımların acilen atılması gerektiğini vurguladı ve İsrail'in sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca ABD'nin bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar atma kararlığını sürdürdüğünü ifade etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)