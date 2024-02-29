İsrail, insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: En az 112 ölü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yaralı sayısının da 760'a çıktığını belirtti.

“Çok sayıda yaralının durumu ağır”

Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında ölen ve yaralananların Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere sevk edildiğini aktararak “Sağlık ekipleri, hala kısıtlı imkanlarla ciddi vakalarla ilgilenmeye devam ediyor" dedi.

Çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğunu kaydeden Kudra, ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çekti.

Hamas’tan Arap Birliği ve BMGK’ya çağrı

Hamas, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı: “Arap Birliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acilen toplanmaya, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği toplu kıyımları ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaya çağırıyoruz.”

Hamas bu katliamın tüm sorumluluğunun, İsrail ile ABD Başkanı Joe Biden'a ait olduğu belirtildi.

Arap ülkelerine Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessizliğini bozma, uluslararası topluma da katliam ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapan Hamas, gıda yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ne olmuştu? İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesine taşıyan sağlık ekipleri ile sivillere de saldırdığını anlattı. Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)