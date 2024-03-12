İsrail, insani yardım bekleyen 400’den fazla Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri bir kez daha hedef almasına tepki gösterdi.

Maruf, “İsrail, bu gibi saldırılarla, Filistin halkına yönelik aç bırakma politikasını derinleştirmekte ısrarcı olduğunu gösteriyor. İşgal güçlerinin aç bırakma politikası, soykırım ve etnik temizlik suçlarının yanı sıra öncelikli bir plan” dedi.

“İsrail, insani yardımların girişi konusunda ciddiyetsiz”

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Selame Maruf, İsrail'in bugünkü saldırısıyla beraber kuzeyde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu toplam ölü sayısının 400'ü geçtiğini, 1300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Maruf, İsrail'in uluslararası toplumu dayatmalarına boyun eğdirmeye çalıştığını, ateşkes ve bölgeye yeterli insani yardımların girişi konusunda ciddiyetsiz olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alması sonucu 118 kişi öldürülmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 158 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 184'e yükseldiğini aktardı. Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 129 Filistinliyi daha yaraladığını, Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 889'a ulaştığını bildirdi. İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurgulayan Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 27 olduğuna dikkati çekti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)