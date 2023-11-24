İsrail “insani ara” öncesi hastane vurdu

İsrail ordusu insani aranın devreye girmesinden önce Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede "tünel altyapısı" olduğunu iddia ettiği kısmı tesir gücü yüksek bombayla vurdu.

Gazze’ye saldırılara “insani ara” başladı

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkedeki bölgeyi hedef aldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Şifa Hastanesi kompleksinin iki bloku ortasında çok güçlü bir patlama meydana geldiği, binaların bir bölümünün havaya uçtuğu, infilak nedeniyle toz ve enkazdan bir mantar bulutu yükseldiği görülüyor.

Hastaneye baskın da düzenlenmişti

İsrail ordusu ve hükümeti, Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerin Hamas'ın ana askeri karargahı olarak aktif şekilde kullanıldığını iddia etmişti.

İsrail ordusunun, binlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu hastaneyi kuşatması ve içeri baskın düzenlemesinin ardından paylaştığı görüntülere göre, hastane yerleşkesi altında görünen tünellerden herhangi bir silah ya da mühimmat çıkmamış, içeride herhangi bir eşya bulunmamıştı.

İsrail, Gazze’deki Endonezya Hastanesine baskın düzenledi

“İnsani ara” İsrail ve Hamas arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, rehine takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. AA’nın haberine göre, mutabakat kapsamında Mısır’ın Refah Sınır Kapısından Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırlar girmeye başladı. Yardım tırları, akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıyor. İnsani ara süresince Gazze'ye 130 bin litre dizel yakıt ile 4 tır gaz getirilecek. Gazze Şeridi, normal şartlarda günlük 400 bin litre, yani 500 tır yakıta ihtiyaç duyuyor. Hastanelerde birincil ihtiyaç olan, kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati önceliğe sahip. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti. Gazze’deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu. Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti. Bugün ayrıca Gazze'ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 230 yardım tırı ulaştırılacak.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)