İsrail'in Şam Havalimanını Türkiye'nin üs kurma hazırlığına karşı vurduğu bildirildi

Suriye'de, rejimin yayın organı El-Thavra, Çarşamba günü Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki eski bir askeri üste şiddetli bir patlama meydana geldiğini haber verdi.

Patlamanın nedeni henüz resmen doğrulanmadı ve olası can kaybı veya hasar konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Babak Taghavee (Babak Tahavi): Saldırı Türkiye'nin Şam'da üs kurma girişimine karşı

X platfromunda yaptığı bağımsız yayınlarla tanınan savunma uzmanı, İran kökenli Babak Taghavee (Babak Tahavi) ise "Son dakika" koduyla Çarşamba öğleden sonra geçtiği haberde saldırının "İsrail'in Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'nda üs kurma girişimini engellemeye [yönelik]" olduğunu yazdı.

Tahavi "havalimanının yanındaki yeni Suriye rejimine ait askeri bir tesiste yeni teslim edilen hava savunma sistemleri, birkaç dakika önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir saldırıda imha edildi." dedi.

#Breaking: #Israel will block #Turkey’s attempt to set up a base at #Damascus International Airport. Newly delivered air defence systems at a military site belonging to the new #Syrian regime next to the airport were destroyed in an #IsraeliAirForce strike just minutes ago. pic.twitter.com/kd0l71hk3M — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 3, 2025

Babak Taghvaee (Babak Tahavi), Avrupa’da yaşayan ve uzun yıllara uzanan tecrübesiyle savunma-güvenlik alanında derinlemesine analizler yapan hem akademik hem medya ortamında etkin bir yazar ve tarihçi kimliğiyle ve yazdığı kitaplarla da tanınıyor.

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) uzmanı olan Tahavi, BBC, Radio Free Europe, Israel Hayom gibi prestijli yayınlar için kaleme aldığı kanıta dayalı çok sayıda tahlil ve raporları dolayısıyla dikkat çekiyor. Middle East Forum, Iran International, Ptisi Magazine, Combat Journal, AirForces Monthly gibi platformlarda düzenli olarak içerik üretiyor.

Suriye yetkilileri sessiz

Suriye yetkilileri bilgi verme konusunda temkinli davranırlarken gelen ilk haberlerde patlamanın havaalanı bölgesindeki dış mahalleleri hedef alan bir İsrail hava saldırısından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

2025 başındaki İsrail saldırılarının Türkiye bağlantıları 2025'in ilk aylarında Türkiye'nin Suriye'de üs kurma hazırlıkları içinde olduğuna ilişkin haberler çıkmış ve İsrail, 2 Nisan gecesi Suriye genelinde birden fazla askeri tesis ve altyapıyı hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda Hama kenti yakınındaki stratejik hava üssü Hama Askeri Havaalanı çok sayıda saldırı nedeniyle neredeyse tamamen yok edilmiş, Humus yakınlarındaki, Türkiye'nin devralacağına ilişkin haberlerin konusu olan T4 Hava Üssü (Tiyas Askeri Hava Üssü) de hedef alınmıştı. Haberlerde, saldırının Türkiye'ye, Suriye'deki askeri faaliyetleriyle ilgili doğrudan bir mesaj olarak gerçekleştirildiği bildirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı ve askeri yetkililerinin Suriye'deki Türkiye'ye atfedilen gelişmelerle ilgili açıklamalarına "itibar edilmemesi"ni istemiş ancak Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yle bağlantısı iddialarına açıklama getirmemişti. SURİYE'DEKİ İSRAİL SALDIRILARI Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki saldırılarla ilgili açıklamama İsrail ise ertesi gün, hava saldırılarının Türkiye'ye gözdağı olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı. SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN KAYGILI İsrail Suriye'yi Türkiye'ye gözdağı için vurduğunu açıkladı

Kuneytra'daki saldırılar

Şam'daki patlamanın yanı sıra, Suriye devlet medyası da Kuneytra ilinde yeni İsrail saldırıları olduğunu bildirdi. Suriye Ulasal Haber Ajansı'na (SANA) göre, Barika kasabasının doğusundaki terk edilmiş El-Tavahin karakoluna beş top mermisi isabet etti. İsrail birliklerinin ayrıca Tel Krum ve El-Asbah bölgelerine ilerleyerek bir kontrol noktası kurduğu ve evleri aradığı bildirildi.

Görgü tanıkları, üzerinde insansız hava araçlarının tepelerinde tur atttığı 16 İsrail aracından oluşan bir konvoyun işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Eşşa Kapısı'ndan geçerek El-Asbah köyüne girdiğini söyledi. İki İsrail askeri aracı da, sınır boyunca artan askeri hareketlilik sırasında Tel Krum'a girerken görüldü.

Saldırının nedenine ilişkin çelişkili haberler

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam'daki patlamanın kesin nedeninin henüz netleşmediğini belirterek, bunun bir İsrail saldırısı veya kalan mühimmatın infilak etmesi olabileceğini belirtti. Daha sonra devlet destekli El-İhbariye, patlamayı savaş kalıntılarına bağladı.

(AEK)