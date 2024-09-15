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Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2024 12:36
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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de can kaybı 41 bin 206'ya çıktı

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 24 Filistinli öldü, 57 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de can kaybı 41 bin 206'ya çıktı
Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas / AA

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 206'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 345 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 57 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 206'ya, yaralı sayısının da 95 bin 337'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze
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/haber/israil-ordusu-gazze-de-bm-okulunu-vurdu-en-az-18-olu-299611
METİS'TEN YENİ KİTAP
Filistin Laboratuvarı: İsrail işgal teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ediyor?
11 Eylül 2024
/haber/filistin-laboratuvari-israil-isgal-teknolojilerini-dunyaya-nasil-ihrac-ediyor-299525
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11 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-ile-hizbullah-arasindaki-karsilikli-saldirilar-suruyor-299505
İSRAİL'İN SAVUNMASI: "HEDEF BAŞKASIYDI"
İsrail ordusu Eygi'nin "kasıtsızca öldürülmüş olabileceği"ni iddia ediyor
10 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-eygi-nin-kasitsizca-oldurulmus-olabilecegi-ni-iddia-ediyor-299494
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10 Eylül 2024
/haber/israil-gazze-de-bir-kez-daha-guvenli-bolgeyi-vurdu-en-az-40-olu-299476
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/haber/israil-gazzeden-6-rehinenin-cenazesini-cikardi-299197
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