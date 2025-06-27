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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 17:24
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 17:24
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İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü

Saldırılar sırasında en fazla hasar gören binaların Tahran, Tebriz ve Gilan’da olduğu açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail'in 13 Haziran’da İran'a başlattığı saldırılarda en fazla zararı başkent Tahran ve Tebriz kentlerinin gördüğü ve başkentte yaklaşık 332 binanın saldırılarda hasar gördüğü bildirildi.

İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Salihi, “Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü,” dedi.

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şöyle dedi:

“Mali ve yeniden yapılanma paketi hazırlandı ve hükümete sunduk. Pazar günü kabine tarafından onaylanırsa hasarın finansmanı için halka destek paketlerinin ayrıntılarını açıklayacağız.”

Ne olmuştu?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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