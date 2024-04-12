İsrail'in saldırılarında 3 gazeteci yaralandı
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 3 gazeteciyi kasıtlı hedef aldığını açıkladı.
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında, aralarında TRT Arapça ekibinden Sami Şehade'nin de bulunduğu gazeteciler yaralandı.
Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, bugün Nusayrat Mülteci Kampı'nda devam eden saldırılarında gazetecilik görevini yaparken kasten 3 Filistinli gazeteciyi hedef alarak soykırım savaşını devam ettirdiğini ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.
Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirildi.
"İsrail, basın yeleği giyen üç gazeteciyi açıkça hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu Şehade'nin bacağının kesildiği ve diğer iki gazetecinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisine yer verildi.