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Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 17:46
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İsrail'in saldırılarında 3 gazeteci yaralandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 gazeteci yaralandı. TRT Arapça ekibinden Şehade'nin bacağı kesildi ve diğer iki gazeteci ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in saldırılarında 3 gazeteci yaralandı
Fotoğraflar: AA

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 3 gazeteciyi kasıtlı hedef aldığını açıkladı.

Görseli Büyüt

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında, aralarında TRT Arapça ekibinden Sami Şehade'nin de bulunduğu gazeteciler yaralandı.

Görseli Büyüt

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, bugün Nusayrat Mülteci Kampı'nda devam eden saldırılarında gazetecilik görevini yaparken kasten 3 Filistinli gazeteciyi hedef alarak soykırım savaşını devam ettirdiğini ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Görseli Büyüt

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirildi.

Görseli Büyüt

"İsrail, basın yeleği giyen üç gazeteciyi açıkça hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu Şehade'nin bacağının kesildiği ve diğer iki gazetecinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

Filistin-İsrail Savaşı
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