İsrail'in saldırıları en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer

İngiltere ve ABD’deki araştırmacıların yayımladığı yeni bir araştırma, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında iklim krizine karşı küresel çabalara da büyük zarar verdiğini gösterdi.

Çalışmayı haberleştiren The Guardian gazetesi, İsrail saldırılarının ilk iki ayında, küresel ısıtmadan en fazla etkilenen ülkelerin yıllık karbon ayak izinden daha fazla zararlı emisyon salındığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 7 Ekim'i takip eden ilk 60 günde üretildiği tahmin edilen 280 bin metrik ton karbondioksidin büyük çoğunluğuna İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları ve kara işgali neden oldu.

İsrail'in saldırılarının en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer olduğu belirtilirken, rakamların, türlü imkânsızlıklarla yapılan araştırmada tespit edilenden daha fazla olduğu belirtiliyor.

“Gazze’deki atık yönetimi ve çevresel yaşam koşulları çöktü”

Metan gazı analiz dışı

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırmada uçak, tank ve diğer araçların yakıtlarından kaynaklanan karbondioksidin yanı sıra bombaların, topçu sistemlerinin ve roketlerin yapımı ve patlatılmasından kaynaklanan emisyonlar değerlendirmeye alınırken, metan gazı analiz dışında tutuldu.

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Benjamin Neimark, çalışmanın Gazze'deki saldırıların iklim krizine maliyetinin ilk tahminlerini göstermesinin önemine değinerek "Bu çalışma, büyük karbon emisyonlarının ve savaş bittikten uzun süre sonra bile kalacak olan daha geniş çapta zehirli kirleticilerin kısmi bir resmi," dedi.

Öte yandan, aynı dönemde Hamas'ın İsrail'i vurduğu roketlerin yaklaşık 713 ton karbondioksit üretmesi, iki taraf arasındaki asimetriyi de ortaya koydu. (TY)