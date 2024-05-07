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HABER
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 21:03
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 13:00
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İsrail'in Refah saldırısı Beyoğlu'nda protesto edildi

Filistin’e Özgürlük Platformu, İsrail’in Refah kentine gerçekleştirdiği saldırıları Tünel Meydanı’ndan Şişhane Meydanı’na yürüyerek protesto etti.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
İsrail'in Refah saldırısı Beyoğlu'nda protesto edildi
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

214 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin bölgedeki son sığınağı Refah kentine bugün saldırı başlattı. İsrail ordusunun Refah'a saldırısı, İstanbul'da protesto edildi. 

Filistin’e Özgürlük Platformu'nun çağrısıyla, bugün saat 19.00’da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda buluşan kitle, “İsrail kanlı elini Refah’tan çek” yazılı pankart açtı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'na saldırdı
İsrail, Refah Sınır Kapısı'na saldırdı
7 Mayıs 2024
Görseli Büyüt

Filistin bayrakları ve “Katil İsrail Refah’tan defol” yazılı döviz taşıyan kitle Şişhane Meydanı’na yürüdü.

Görseli Büyüt

Yürüyüş boyunca “Katil İsrail, katil ABD”, Netanyahu hesap ver bugün kaç çocuk öldürdün?” ve “Milyonlar aç, işgal altında. Yaşasın küresel İntifada” sloganları atıldı.

Görseli Büyüt

Şişhane Meydanı’na varan kitle, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Filistin’e Özgürlük Platformu’ndan Sacide Uras, Esra Akbalık ve Nimet Kaplan okudu.

Görseli Büyüt

Uras, İsrail’in 7 Mayıs sabahı İsrail’in Refah Sınır Kapısı’na başlattığı saldırıda en az 12 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Görseli Büyüt

İsrail, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı bir üst seviyeye taşıyor” diyen Uras, “Soykırım 21. Yüzyılın bu ilk katliamında tüm yönleriyle karşımızda. Herkesi bu katliamı durdurmak için aralıksız mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Görseli Büyüt

Uras’ın ardından konuşan Esra Akbalık, dünyada Gazze için başlayan eylemlere dikkat çekti.

Görseli Büyüt

Akbalık, “Gazze için milyonlar ayakta, işyerlerinde, okullarda, tüm alanlarda gezegenin tüm savaş karşıtları kendi hükümetlerini İsrail’e boykot uygulamaya ikna etmeye çalışıyor. Bizler de öyle” dedi.

Görseli Büyüt

Akbalık, İsrail’i neden boykot ettiklerini şu sözlerle açıkladı:

Görseli Büyüt

“İsrail’e boykot, çünkü bu işgalci ırkçı devlet son 8 ayda Gazze’de 14 bin 500’ü çocuk olmak üzere 34 bin 789 Filistinliyi öldürdü. İsrail’e boykot, çünkü bu devletin saldırılarının sonucunda 8 binden fazla insan kayıp oldu. İsrail’e boykot, çünkü İsrail bin bir tane yalanın arkasına sığınsa da temel amacının ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz: Filistin’i Filistinsizleştirmek istiyorlar.”

Görseli Büyüt

Akbalık’ın ardından konuşan Nimet Kaplan ise, 15 Mayıs’taki Nakba’nın yıldönümünü hatırlatarak daha kitlesel eylem çağrısı yaptı.

Görseli Büyüt

Açıklamaların ardından kitle Şişhane Meydanı'nda Filistin şarkıları dinleyerek oturma eylemi yaptı.

Görseli Büyüt

(AD)

Filistin-İsrail Savaşı Filistin'e Özgürlük Platformu Gazze Şeridi refah israil ordusu Filistin
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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