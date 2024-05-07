İsrail'in Refah saldırısı Beyoğlu'nda protesto edildi
214 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin bölgedeki son sığınağı Refah kentine bugün saldırı başlattı. İsrail ordusunun Refah'a saldırısı, İstanbul'da protesto edildi.
Filistin’e Özgürlük Platformu'nun çağrısıyla, bugün saat 19.00’da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda buluşan kitle, “İsrail kanlı elini Refah’tan çek” yazılı pankart açtı.
İsrail, Refah Sınır Kapısı'na saldırdı
Filistin bayrakları ve “Katil İsrail Refah’tan defol” yazılı döviz taşıyan kitle Şişhane Meydanı’na yürüdü.
Yürüyüş boyunca “Katil İsrail, katil ABD”, Netanyahu hesap ver bugün kaç çocuk öldürdün?” ve “Milyonlar aç, işgal altında. Yaşasın küresel İntifada” sloganları atıldı.
Şişhane Meydanı’na varan kitle, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Filistin’e Özgürlük Platformu’ndan Sacide Uras, Esra Akbalık ve Nimet Kaplan okudu.
Uras, İsrail’in 7 Mayıs sabahı İsrail’in Refah Sınır Kapısı’na başlattığı saldırıda en az 12 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
İsrail, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı bir üst seviyeye taşıyor” diyen Uras, “Soykırım 21. Yüzyılın bu ilk katliamında tüm yönleriyle karşımızda. Herkesi bu katliamı durdurmak için aralıksız mücadeleye çağırıyoruz” dedi.
Uras’ın ardından konuşan Esra Akbalık, dünyada Gazze için başlayan eylemlere dikkat çekti.
Akbalık, “Gazze için milyonlar ayakta, işyerlerinde, okullarda, tüm alanlarda gezegenin tüm savaş karşıtları kendi hükümetlerini İsrail’e boykot uygulamaya ikna etmeye çalışıyor. Bizler de öyle” dedi.
Akbalık, İsrail’i neden boykot ettiklerini şu sözlerle açıkladı:
“İsrail’e boykot, çünkü bu işgalci ırkçı devlet son 8 ayda Gazze’de 14 bin 500’ü çocuk olmak üzere 34 bin 789 Filistinliyi öldürdü. İsrail’e boykot, çünkü bu devletin saldırılarının sonucunda 8 binden fazla insan kayıp oldu. İsrail’e boykot, çünkü İsrail bin bir tane yalanın arkasına sığınsa da temel amacının ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz: Filistin’i Filistinsizleştirmek istiyorlar.”
Akbalık’ın ardından konuşan Nimet Kaplan ise, 15 Mayıs’taki Nakba’nın yıldönümünü hatırlatarak daha kitlesel eylem çağrısı yaptı.
Açıklamaların ardından kitle Şişhane Meydanı'nda Filistin şarkıları dinleyerek oturma eylemi yaptı.
(AD)