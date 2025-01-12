İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Nehban son yolculuğuna uğurlandı

Ne olmuştu?

Gazeteci Hamis Rifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Nehban’ın keskin nişancı atışıyla vurulduğu son anlarını anlattı.

Rifi, Ebu Nehban’ın bir grup gazeteciyle Nuseyrat’taki El-Cedid Mülteci Kampı’na İsrail saldırısı sonrasında acil yardım çağrısı yapan yaralıların görüntülerini çekmek üzere gittiğini söyledi.

Ebu Nehban ile birlikte söz konusu yaralıların çıkarılması olayını takip ettikleri sırada meslektaşının vurulduğunu belirten Rifi, arkadaşının keskin nişancı atışıyla vurulmasının ardından derhal orada şehit düştüğünü kaydetti.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban’ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezi ve Filistin Medya Forumu yaptıkları açıklamalarla Ebu Nebhan’ın öldürülmesini kınadı.