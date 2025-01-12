İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Nehban son yolculuğuna uğurlandı
Gazze Şeridi’nde İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu görevi sırasında hayatını gazeteci Said Ebu Nehban için dün (11 Ocak) cenaze töreni düzenlendi.
AA’nın haberi göre, yakınları ve Filistinli vatandaşların yanında çok sayıda Gazzeli gazeteci meslektaşları Said Ebu Nehban’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Gazze’nin orta kesimindeki Avde Hastanesi önünde kılınan cenaze namazının ardından Said Ebu Nehban’ın cenazesi Nusayrat Kampı’ndaki sokaklardan geçirilerek ailesinin kaldığı çadırın önüne getirildi.
Ailesinin kaldığı çadırlara getirilen cenazeye yakınları tarafından vedalar edildi. Henüz küçük olan oğlu Enes de babasına veda edenler arasında yer aldı.
Said Ebu Nebhan, 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı.
Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.
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Ne olmuştu?
Gazeteci Hamis Rifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Nehban’ın keskin nişancı atışıyla vurulduğu son anlarını anlattı.
Rifi, Ebu Nehban’ın bir grup gazeteciyle Nuseyrat’taki El-Cedid Mülteci Kampı’na İsrail saldırısı sonrasında acil yardım çağrısı yapan yaralıların görüntülerini çekmek üzere gittiğini söyledi.
Ebu Nehban ile birlikte söz konusu yaralıların çıkarılması olayını takip ettikleri sırada meslektaşının vurulduğunu belirten Rifi, arkadaşının keskin nişancı atışıyla vurulmasının ardından derhal orada şehit düştüğünü kaydetti.
Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban’ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.
Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezi ve Filistin Medya Forumu yaptıkları açıklamalarla Ebu Nebhan’ın öldürülmesini kınadı.
(VC)