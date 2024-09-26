İsrail'in Lübnan saldırılarında dördüncü gün: Suriye sınırına hava saldırısı

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik hava saldırıları dördüncü gününde devam ediyor.

Lübnan’ın güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesinde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 50’si çocuk, 95’i kadın, 4’ü sağlık çalışanı en az 654 kişiyi öldürdü, 2000’den fazla kişiyi yaraladı, yüz binlerce kişiyi yerinden etti.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan ile Suriye arasındaki Matraba Sınır Kapısı’nı vurdu. Saldırıda sınırın Suriye tarafı hedef alınırken, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail savaş uçakları, Hizbullah’ın Suriye’den Lübnan’a silah taşımak için kullandığı, Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı vurdu” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Suriye topraklarından Lübnan’a silah aktarma girişimlerine karşı” saldırılara devam edileceği belirtildi.

533 sığınma merkezine 70 bin kişi yerleştirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlere tahsis edilen 533 sığınma merkezine 70 bin kişinin yerleştirildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mevlevi, başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik hava saldırılarından kaçan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Hava saldırıları nedeniyle evlerini terk eden hasta ve engellilerin her türlü ihtiyacını karşılama çalışmalarına dikkati çeken Mevlevi, İsrail saldırılarından sonra evlerini terk etmek zorunda kalanlardan 70 bin 100 kişiyi 533 sığınma merkezine yerleştirdiklerine işaret etti.

Bu süre zarfında 13 bin 500 Suriyelinin Lübnan’dan ayrılarak ülkelerine döndüğünü anlatan Mevlevi, “Buna göre Suriyelilerin geri dönebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında en az 654 kişi hayatını kaybetti.. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, yerinden edilenlerin sayısı hakkında iki farklı açıklama yapıldı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını belirtirken, Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, bu sayının 150 binden fazla olduğunu açıkladı.

(VC)