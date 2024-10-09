İsrail'in Lübnan saldırılarında 17. gün: BM'den 'topyekûn savaş' uyarısı

İsrail’in 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları on yedinci gününe, 1 Ekim’de başlattığı kara operasyonları ise sekizinci gününe girdi.

İsrail ordusu, başta Beyrut’un Dahiye bölgesi olmak üzere, Lübnan’ın çeşitli bölgelerine hava saldırılarını sürdürürken, Güney Lübnan’daki farklı noktalarda İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.

*İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beyrut’un yoğun nüfuslu Dahiye bölgesinde yaşayanlar, evlerini terk etmeye devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

Hizbullah’ın askeri medyası, Lübnan’ın güneyinde iki noktadan ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin püskürtüldüğünü, İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyinde 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki El-Lebbune ve Blida bölgelerine ‘sızma girişiminde’ bulunan İsrail askerlerinin topçu atışları ve roket saldırılarıyla hedef alındığı, çatışmaların ardından geri çekildiklerini belirtildi.

İsrail ordusu ise Lübnan’ın güneyindeki çatışmalarda üç askerin ağır yaralandığını açıkladı.

*Siyasi analist Elijah J. Magnier’e göre, El-Lebbune, İsrail’in Güney Lübnan’daki genel stratejisi kapsamında ele geçirmeye çalıştığı birkaç stratejik noktadan biri. İsrail’in “çok cepheli bir strateji” izlediğini belirten Magnier, “İsrail, bu şekilde esas saldırısından dikkati başka yöne çekmeye çalışırken, Hizbullah’ın savunmasını birden fazla cephede test etmeyi amaçlıyor. Bu çok cepheli baskı taktiğiyle Hizbullah’ın kuvvetlerini yayarak bir gedik açma fırsatı yaratmaya çalışıyor” diyor. (İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kara işgali başlattığı yerler mor renkle gösteriliyor. Harita: Liveuamap)

Öte yandan, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine yönelik roket saldırılarında iki kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Şimona’daki roket saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini, Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine atılan roketlerin parçaları nedeniyle biri orta derecede dördü de hafif olmak üzere beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: Kızıl Davut Yıldızı (Magen David Adom)

Guterres’ten ‘Lübnan’ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi ve Lübnan’da devam eden saldırılar hakkında konuştu.

Guterres, “Bu yıl Gazze’de krizler yılı oldu. İnsani, siyasi, diplomatik ve ahlaki krizler yılı” dedi ve özellikle Gazze’nin kuzeyinde durumun çok kötü olduğunu belirtti.

İsrail’in burada konut alanlarına saldırdığını, hastaneleri boşalttırdığını ve elektrikleri kestiğini hatırlatan Guterres, “Yine 400 bin kişi güneye gitmeye zorlanıyor. Güney aşırı kalabalık, kirli ve temel yaşam gereksinimlerinden yoksun” diye konuştu.

BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir

“Orta Doğu, çok sayıda tarafın ateşlemeye hazır olduğu bir barut fıçısı,” diyen Guterres, Lübnan’da topyekûn savaşın eşiğinde olunduğu uyarısında bulunarak tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Guterres, her bir saldırının barışı zorlaştırdığını belirterek, “Bu nedenle Gazze ve Lübnan’da ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması çağrılarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi ve ekledi: “Bölgede tüm insanların barış içinde yaşama hakkı var.”

*Antonio Guterres (Fotoğraf: Loey Felipe/UN Photo)

BMGK’nin 1701 sayılı kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, 2006 Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da kabul edildi. İsrail’in yanı sıra, ABD’nin öncülük ettiği bazı Batılı devletler ile Suudi Arabistan ve Katar yaptıkları ortak açıklamada 1701 sayılı karara atıfta bulundular. Bu devletler, kararın özellikle iki maddesinin uygulanmasını istiyor: Hizbullah’ın silahsızlandırılması.

Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması. Ancak Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi.

Lübnan’ın doğusuna hava saldırıları

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Baalbek’in batısındaki Saide beldesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesindeki yerleşim alanlarına hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Netanyahu, Safiyuddin’in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hizbullah’a “darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını” savunan Netanyahu, Lübnan halkına seslenerek, “Gazze’de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan’ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil” dedi.

İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

İsrail’in Lübnan saldırıları Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor. İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, “İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkün” dedi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

(VC)