İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hasan et-Tavil öldürüldü.

The New York Times’ın haberine göre; Hizbullah, yaptığı açıklama komutanın öldüğünü doğruladı. İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, Et-Tavil’in Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yaklaşık 15 km uzaklıktaki Hirbet es-Slim köyüne düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

İsrail basını ise Hizbullah’ın sahadaki üst düzey isimlerinden Et-Tavil'in İsrail’e fırlatılan füze operasyonlarından sorumlu olduğunu belirtti.

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İsrail, 7 Ekim'den Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Lübnan’ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında şu ana kadar en az 130 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmüştü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(RT)