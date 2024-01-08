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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 18:16
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 15:49
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İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

Hizbullah yaptığı açıklamada, sahadaki üst düzey komutanlarından Visam Hasan et-Tavil'in öldürüldüğünü doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hasan et-Tavil öldürüldü.

The New York Times’ın haberine göre; Hizbullah, yaptığı açıklama komutanın öldüğünü doğruladı. İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, Et-Tavil’in Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yaklaşık 15 km uzaklıktaki Hirbet es-Slim köyüne düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

İsrail basını ise Hizbullah’ın sahadaki üst düzey isimlerinden Et-Tavil'in İsrail’e fırlatılan füze operasyonlarından sorumlu olduğunu belirtti.

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İsrail, 7 Ekim'den Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Lübnan’ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında şu ana kadar en az 130 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmüştü.

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(RT)

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