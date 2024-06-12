İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 250. gününde devam ederken, İsrail’in kuzeyinde de Hizbullah’la çatışmalar tırmanıyor.

Hizbullah, saha komutanlarından Talib Sami Abdullah ve beraberindeki üç kişinin İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattı.

İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celile bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Taberiya kentine yönelik Hizbullah’ın ilk defa saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

*İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bölgeler. (Kaynak: Red Alerts - Cumta)

Hizbullah: Meron üssü vuruldu

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesine misilleme olarak, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı yapıldığı belirtildi.

İsrail’in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığını belirten Hizbullah, Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

Hizbullah ayrıca, İsrail’e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığı Meron üssünün katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğunu kaydetti.

*Meron Hava Üssü (Fotoğraf: Resistance News)

İsrail karşı saldırı başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Hizbullah komutanına suikast

Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında biri komutan olmak üzere dört mensubunun öldüğünü açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Hizbullah komutanlarından Talib Sami Abdullah’ın (Hac Ebu Talib) yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid olduğu belirtildi.

Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah’ın 1969’da Lübnan’ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah’ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

*Talib Sami Abdullah, İsrail'in 8 Ocak 2024’teki saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Visam et-Tavil'e birlikte. (Fotoğraf: Hizbullah)

Hizbullah’ın kaybı 339’a yükseldi

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Visam Hasan et-Tavil’i öldürmüştü.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339’a yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)