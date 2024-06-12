ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 11:35
3 dk Okuma

HİZBULLAH KOMUTANINA SUİKAST

İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırıları

Hizbullah, önde gelen bir komutanının İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri yoğun bir şekilde vurmaya başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırıları
*Hizbullah saldırısı sonrası İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü (Fotoğraf: Resistance News)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 250. gününde devam ederken, İsrail’in kuzeyinde de Hizbullah’la çatışmalar tırmanıyor.

Hizbullah, saha komutanlarından Talib Sami Abdullah ve beraberindeki üç kişinin İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısı başlattı.

İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celile bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Taberiya kentine yönelik Hizbullah’ın ilk defa saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

*İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bölgeler. (Kaynak: Red Alerts - Cumta) 

Hizbullah: Meron üssü vuruldu

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesine misilleme olarak, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı yapıldığı belirtildi.

İsrail’in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığını belirten Hizbullah, Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

Hizbullah ayrıca, İsrail’e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığı Meron üssünün katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğunu kaydetti.

*Meron Hava Üssü (Fotoğraf: Resistance News)

İsrail karşı saldırı başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Hizbullah komutanına suikast

Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında biri komutan olmak üzere dört mensubunun öldüğünü açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Hizbullah komutanlarından Talib Sami Abdullah’ın (Hac Ebu Talib) yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid olduğu belirtildi.

Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah’ın 1969’da Lübnan’ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah’ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
8 Ocak 2024
*Talib Sami Abdullah, İsrail'in 8 Ocak 2024’teki saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Visam et-Tavil'e birlikte. (Fotoğraf: Hizbullah)

Hizbullah’ın kaybı 339’a yükseldi

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Visam Hasan et-Tavil’i öldürmüştü.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339’a yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Hizbullah İsrail israil-hizbullah savaşı Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Hizbullah: İsrail’in Lübnan’a saldırısında ölenler oldu
14 Nisan 2024
/haber/hizbullah-israilin-lubnana-saldirisinda-olenler-oldu-294198
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
13 Nisan 2024
/haber/hizbullah-tan-israil-e-fuze-saldirisi-294169
Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait bir İHA’yı düşürdü
7 Nisan 2024
/haber/hizbullah-lubnan-da-israil-e-ait-bir-ihayi-dusurdu-293981
Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
9 Ocak 2024
/haber/visam-et-tavil-suikasti-sonrasi-hizbullahtan-israile-kamikaze-iha-saldirisi-290340
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
8 Ocak 2024
/haber/israil-in-lubnan-a-saldirisinda-hizbullah-in-ust-duzey-komutani-olduruldu-290304
Hizbullah'tan İsrail'e ait dört askeri noktaya saldırı
4 Ocak 2024
/haber/hizbullah-tan-israil-e-ait-dort-askeri-noktaya-saldiri-290139
Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı
8 Ekim 2023
/haber/hizbullah-tan-israil-askeri-noktalarina-saldiri-285991
ilgili haberler
Hizbullah: İsrail’in Lübnan’a saldırısında ölenler oldu
14 Nisan 2024
/haber/hizbullah-israilin-lubnana-saldirisinda-olenler-oldu-294198
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
13 Nisan 2024
/haber/hizbullah-tan-israil-e-fuze-saldirisi-294169
Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait bir İHA’yı düşürdü
7 Nisan 2024
/haber/hizbullah-lubnan-da-israil-e-ait-bir-ihayi-dusurdu-293981
Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
9 Ocak 2024
/haber/visam-et-tavil-suikasti-sonrasi-hizbullahtan-israile-kamikaze-iha-saldirisi-290340
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
8 Ocak 2024
/haber/israil-in-lubnan-a-saldirisinda-hizbullah-in-ust-duzey-komutani-olduruldu-290304
Hizbullah'tan İsrail'e ait dört askeri noktaya saldırı
4 Ocak 2024
/haber/hizbullah-tan-israil-e-ait-dort-askeri-noktaya-saldiri-290139
Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı
8 Ekim 2023
/haber/hizbullah-tan-israil-askeri-noktalarina-saldiri-285991
Sayfa Başına Git