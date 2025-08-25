ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 12:07
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 12:19
2 dk Okuma

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Fotoğraf: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini / AA

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
22 Ağustos 2025

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

Gazze açlık kıtlık Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail'in hedefindeki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
16 Ağustos 2025
/haber/israil-in-hedefindeki-gazzede-acliktan-olenlerin-sayisi-251e-yukseldi-310498
İSRAİL SALDIRILARININ 685. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 263’e yükseldi
22 Ağustos 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-62-bin-263e-yukseldi-310755
"Gazze kentinin işgali 1,2 milyon insan için ölüm ve sürgün anlamına geliyor"
22 Ağustos 2025
/haber/gazze-kentinin-isgali-1-2-milyon-insan-icin-olum-ve-surgun-anlamina-geliyor-310730
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
8 Ağustos 2025
/haber/gazzede-1-milyon-kisi-tekrar-zorla-yerinden-edilmeyle-karsi-karsiya-310233
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
Bugün 12:55
/haber/israil-gazzedeki-nasir-hastanesini-bombaladi-4u-gazeteci-15-kisi-oldu-310796
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
20 Ağustos 2025
/haber/israil-savunma-bakani-katz-gazze-kentini-isgal-planini-onayladi-310650
Sinema ve televizyon emekçilerinden MUBI’ye 'Gazze' için açık mektup
12 Ağustos 2025
/haber/sinema-ve-televizyon-emekcilerinden-mubiye-gazze-icin-acik-mektup-310328
23 ekonomi profesöründen İsrail’e Gazze çağrısı: Açlığı derinleştiren politikaları durdurun
15 Ağustos 2025
/haber/23-ekonomi-profesorunden-israile-gazze-cagrisi-acligi-derinlestiren-politikalari-durdurun-310445
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
11 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-6-gazeteciyi-daha-oldurdu-310293
İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
17 Ağustos 2025
/haber/israilliler-netanyahu-nun-gazze-yi-isgal-kararina-karsi-esir-takasi-anlasmasi-talebiyle-genel-greve-gitti-310516
