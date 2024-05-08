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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 16:11
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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze için nöbet eylemi

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Saruhan Kadaifçi, "Beş arkadaşımız, Filistin davasına sahip çıktıkları için hükümet tarafından cezalandırıldı. Bu karar, devletin ve hükümetin acziyetini gösteriyor. Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze için nöbet eylemi
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Gazze Şeridi'nde tırmanan saldırıları protesto etmek için 6 Mayıs’tan beri İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde çadır kurarak nöbet eylemi yapıyor.

İsrail ordusunun, 1.5 milyon Filistinlinin bölgedeki son sığınağı Refah'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Filistin İçin Bin Genç üyeleri, dün (7 Mayıs) gece saatlerinden sabaha kadar nöbet tuttu. Eyleme, Filistin destekçisi başka gruplar da katıldı.

Eylemde yapılan açıklamada, “Filistin halkı soykırıma karşı canla başla direnirken, bizim topraklarımızdan işgal rejimine tonlarca petrol taşınıyor. Bizim sorumluluğumuz, görevimiz bu topraklardan işgalcinin daha fazla beslenmesine engel olmak. Ticari, askeri, diplomatik ilişkilerin kesilmesini sağlamak” denildi.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nden Saruhan Kadaifçi de nöbet eylemlerine ilişkin bianet’e konuştu.

"Arkadaşlarımızı serbest bırakın"

İsrail’le ticaretin kesilmesi kararına ilişkin “Sekiz ay sonra alınmış bu kararı yetersiz buluyoruz” diyen Kadaifçi, İstanbul 1 Mayıs’ının ardından gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşları için de “Nazlı, Bengisu, Dilan, Yılmaz ve Kemal Filistin davasına sahip çıktıkları için hükümet tarafından cezalandırıldı” diye konuştu.

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Kadaifçi ayrıca, “Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Bu karar, devletin ve hükümetin acziyetini gösterir. Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Filistin halkının ve direnişinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Kadaifçi, “İsrail’le tüm ilişkiler kesilene, NATON'nun Kürecik Üssü kapatılana ve Filistin halkı kazanana kadar biz de direnişimize devam edeceğiz” dedi.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.

(AD)

Filistin-İsrail Savaşı filistin için bin genç refah 1 Mayıs
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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