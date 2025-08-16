İsrail'in hedefindeki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi

İsrail’in ablukası ve saldırıları nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi’nde açlık can almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 108’i çocuk olmak üzere 251’e ulaştı.

Saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi

Gazze’deki hastane kaynaklarının aktardığına göre İsrail ordusu son saldırılarında sivillerin bulunduğu ev ve çadırları hedef aldı. El-Bureyc Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen bombardımanda, aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da bulunduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus’ta ise sığınmacıların kaldığı çadır, insansız hava aracıyla vuruldu; saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

(EMK)