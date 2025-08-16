ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2025 14:06
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 14:14
İsrail'in hedefindeki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail'in hedefindeki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail’in ablukası ve saldırıları nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi’nde açlık can almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 108’i çocuk olmak üzere 251’e ulaştı.

Saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi

Gazze’deki hastane kaynaklarının aktardığına göre İsrail ordusu son saldırılarında sivillerin bulunduğu ev ve çadırları hedef aldı. El-Bureyc Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen bombardımanda, aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da bulunduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus’ta ise sığınmacıların kaldığı çadır, insansız hava aracıyla vuruldu; saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

(EMK)

İstanbul
gazze ablukası israil anlaşması filistin israil filistin israil tarihçesi
ilgili haberler
İsrail, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü
13 Ağustos 2025
/haber/israil-gazze-seridi-nde-15-i-yardim-bekleyen-olmak-uzere-53-filistinliyi-oldurdu-310357
Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
12 Ağustos 2025
/haber/gazze-de-acliktan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-217-ye-cikti-310340
Sinema ve televizyon emekçilerinden MUBI’ye 'Gazze' için açık mektup
12 Ağustos 2025
/haber/sinema-ve-televizyon-emekcilerinden-mubiye-gazze-icin-acik-mektup-310328
Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 100’e yükseldi
10 Ağustos 2025
/haber/gazzede-acliktan-olen-cocuklarin-sayisi-100e-yukseldi-310281
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
8 Ağustos 2025
/haber/gazzede-1-milyon-kisi-tekrar-zorla-yerinden-edilmeyle-karsi-karsiya-310233
