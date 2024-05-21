İsrail'in hedefindeki Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor

İsrail ordusunun çevresini hedef almasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son hastane olan Kemal Advan'dan hastalar ile sağlık personelinin tahliyesine başlandı.

AA’nın haberine göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nin hasta kabul ve acil servisini topçu atışlarıyla hedef alarak hastaların hastaneye ulaştığı bölümde büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusunun saldırısı ve İsrail birliklerinin hastanenin çevresinde bulunması nedeniyle hastane yönetimi, İsrail ordusunun 12 Aralık 2023'te yaptığı gibi tekrar hastaneye baskın düzenlemesi veya hedef alması korkusuyla yaralı, hasta ve sağlık ekibini tahliye etmeye başladı.

Böylece, Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunca kuşatılması ve hizmet dışı bırakılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane kalmadı.

İsrail ordusu dün, topçu atışlarıyla El-Avde Hastanesi'nin üst katını hedef almıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)