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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 16:36
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 16:38
1 dk Okuma

İsrail'in hedefindeki Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nin hasta kabul ve acil servisini topçu atışlarıyla hedef alarak hastaların hastaneye ulaştığı bölümde büyük yıkıma yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in hedefindeki Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun çevresini hedef almasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son hastane olan Kemal Advan'dan hastalar ile sağlık personelinin tahliyesine başlandı.

AA’nın haberine göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nin hasta kabul ve acil servisini topçu atışlarıyla hedef alarak hastaların hastaneye ulaştığı bölümde büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusunun saldırısı ve İsrail birliklerinin hastanenin çevresinde bulunması nedeniyle hastane yönetimi, İsrail ordusunun 12 Aralık 2023'te yaptığı gibi tekrar hastaneye baskın düzenlemesi veya hedef alması korkusuyla yaralı, hasta ve sağlık ekibini tahliye etmeye başladı.

Böylece, Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunca kuşatılması ve hizmet dışı bırakılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane kalmadı.

İsrail ordusu dün, topçu atışlarıyla El-Avde Hastanesi'nin üst katını hedef almıştı.

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(EMK)

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/haber/israil-ordusu-multeci-kampini-vurdu-en-az-20-olu-295531
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17 Mayıs 2024
/haber/israil-ordusundan-lubnan-a-hava-saldirisi-en-az-uc-olu-295509
'BÜYÜK FELAKET'İN 76. YILDÖNÜMÜ
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16 Mayıs 2024
/haber/istanbul-da-kitlesel-eylem-nakba-bitecek-filistin-halki-geri-donecek-295465
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15 Mayıs 2024
/haber/netanyahu-ve-savunma-bakani-catisiyor-gazze-yi-biz-mi-yonetelim-filistinliler-mi-295441
“İsrail, alıkoyduğu Filistinlilere işkence yapıyor”
15 Mayıs 2024
/haber/israil-alikoydugu-filistinlilere-iskence-yapiyor-295398
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13 Mayıs 2024
/haber/filistin-istatistik-kurumundan-nekbe-raporu-295332
Tokyo'dan Filistin'e destek: Ateşkes hemen şimdi
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/haber/tokyo-dan-filistin-e-destek-ateskes-hemen-simdi-295299
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