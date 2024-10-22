“İsrail'in hedefi, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmak”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 3 haftadır sürdürdüğü yoğun saldırı ve kısıtlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı:

“İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki acımasız saldırıları, insanları zorla yerinden etmesi ve insani yardıma yönelik ciddi kısıtlamaların etkisi, Filistin nüfusunun tamamen yok olmasına yol açabilir.”

Tekrarlanan zorla yerinden edilmeler

Açıklamada, bölgede mahsur kalan siviller için “hayatın imkansız hale geldiği” vurgulanarak, tekrarlanan zorla yerinden edilmeler ve temel insani yardım malzemelerine ciddi şekilde kısıtlanmış erişim nedeniyle birçok kişinin açlık sınırında olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusunun, tüm sivillerden Gazze'nin kuzeyini terk etmesini istediği hatırlatılan açıklamada, "İsrail, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde olmak üzere bölgeyi acımasızca bombalamaya ve saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılar, sivillerin kaçmasını son derece tehlikeli hale getirdi" dendi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, kış mevsimi öncesi birçok sivili mülklerinden ederek, barınak olarak kullanılan evleri ve okulları da tahrip ettiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

“Açlık nedeniyle çocuk ölümleri” Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 gündür İsrail kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin insan hakları kuruluşlarına ve ülkelere acil harekete geçme çağrısında bulundu. "İsrail'in açık hedefi Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmaktır" değerlendirmesinde bulunan Barguti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin öldürüldüğünü, yüzlerce yaralının tıbbi tedaviden mahrum kaldığını kaydetti. Barguti, Gazze'nin kuzeyinde açlık nedeniyle çocuk ölümleri görüldüğünü vurgulayarak, bölgeye gıda, yakıt, su ya da ilaç girişine izin verilmediğini duyurdu. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Gazze’nin kuzeyinin iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tutulduğunu hatırlatan Barguti, Cibaliye Mülteci Kampı'nın yanı sıra Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinin İsrail'in hava saldırılarıyla ve topçu atışlarıyla ayrım gözetmeksizin sürekli bombaladığını belirtti. Barguti, "Sonuncusu Beyt Lahiya'da olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde de birçok katliam yapıldı ve 72 sivil öldü, çok sayıda kişi de yaralandı" dedi. İnsan hakları örgütlerine çağrı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve Al-Avda hastanelerinin kuşatma altında olduğunu belirten Barguti, yüzlerce hastanın gıda ve ilaca erişemediğini belirtti. Barguti, İsrail güçlerinin doğrudan hedef alarak ateşe verdiği Endonezya Hastanesi'nde hayat kurtaran cerrahi operasyonlarda kullanılan jeneratörlere yakıt bulunamadığını, "Endonezya Hastanesinin çökmenin eşiğinde olduğunu" vurguladı. Barguti, İsrail kuşatması altındaki ailelerden sürekli yardım çağrıları aldıklarını belirterek, "UNRWA’ya göre İsrail ordusu, ilk yardım ekiplerinin yıkılan evlerinin enkazı altında kalan yaralı Filistinlilere ulaşmasına izin vermiyor" dedi. Gazze’nin kuzeyindeki duruma ilişkin uluslararası kamuoyuna seslenen Barguti, "Tüm insanları, insan hakları örgütlerini ve hükümetleri, bu korkunç insani felaketi durdurmaları için İsrailli yetkililere baskı yapmak üzere mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Guterres İsrail'i kınadı Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze’deki saldırılara tepkisini aktardı. İsrail'in Beyt Lahiya'ya saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğüne dikkati çeken Haq, "Genel Sekreter kesin surette Gazze'de artarak devam eden can kaybını kınıyor" dedi. Haq, Genel Sekreter'in Gazze'nin kuzeyinde kötüleşen durum ve toplu şekilde yerinden edilmelerden derin endişe duyduğunu kaydetti. Guterres'in sivillerin her zaman korunması gerektiğinin altını çizdiğini aktaran Haq, insani yardım ve arama kurtarma ekiplerine erişim sağlanması gerektiğini bildirdi. Haq, Guterres'in İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının halihazırda çok kötü olan insani krizi daha derinleştirdiğini belirttiğini kaydederek, "Hastaneler hedef olmamalı" dedi. Genel Sekreter'in acil ateşkes çağrısını yinelediğini dile getiren Haq, uluslararası insancıl hukuk alanındaki ihlallerin daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)