İsrail'in hedef gösterdiği gazetecinin güvenliğinden endişe ediliyor

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail’in 10 Ağustos'ta yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bir okul binasına düzenlediği saldırıyı haberleştirirken "yanlış bilgi vermekle" suçladığı Al Jazeera muhabiri Anas El Şerif'in güvenliğinden endişe duyduğunu açıkladı.

CPJ Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna, "İsrail'in Cumartesi günü Gazze'deki bir okul kompleksine düzenlediği saldırıda onlarca kişinin ölmesinin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hamas ve İslami Cihad'ı 'örtbas ettiği' iddiasıyla hedef gösterdiği Al Jazeera muhabiri Anas Al Sharif'in güvenliğinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Serna Al Jazeera muhabirlerinin savaşı belgeledikleri için yıkıcı bir bedel ödediğini de ekleyerek “Onlar ve tüm gazeteciler korunmalı, İsrail özgürce çalışmalarına izin verilmeli" dedi.

Al Jazeera: Gazeteciliğe saldırı

Al Jazeera ise gelişmeleri Anas Al Sharif'e karşı açık bir korkutma ve kışkırtma eylemi olarak nitelendirdi.

IDF’nin açıklamasının yalnızca Al Sharif'e bir saldırı olmadığını kaydeden Al Jazeera, bunun aynı zamanda gerçeği bastırmaya ve Gazze'den cesurca haber yapanları susturmaya yönelik açık bir girişim olduğunu kaydetti:

“Anas gibi gazeteciler, tanık oldukları insan acılarını haberleştirerek dünyanın şiddet ve çatışmanın sonuçlarını görmesini sağlar. Onun bir ‘medya oyunu’nun parçası olduğu iddiası, haberlerinin sessizlere ses verdiği ve katledilenlerin hayatlarına küresel ilgi getirdiği gerçeğini göz ardı ediyor.

Bu gazetecilerin aldığı riskleri ve bunun üzerlerindeki muazzam kişisel zararı fark etmek çok önemlidir. Anas, bugün 100'den fazla sivilin öldürülmesi de dahil olmak üzere korkunç olayların sonrasını gördü ve yine de dürüstlük ve cesaretle haber yapmaya devam ediyor.”

İsrail en az 7 Al Jazeera çalışanını öldürdü

CPJ’ye göre İsrail, savşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 108 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

Ayrıca CPJ, İsrail'in ülke içinde faaliyet göstermesini yasakladığı Al Jazeera çalışanı en az 7 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü belgeledi.

Al Sharif daha önce de gazetecilik çalışmaları nedeniyle tehditler almış ve babası 11 Aralık 2023'te İsrail'in Jabalia'daki aile evini vurduğu bir hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi

(HA)