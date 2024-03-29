İsrail'in Halep kırsalına hava saldırısında çok sayıda asker ve sivil öldürüldü

Suriye, İsrail'in 29 Mart sabah erken saatlerde "Halep kırsalındaki birçok noktayı hedef alan, çok sayıda sivil ve askerin şehit olması, yaralanması ve maddi kayıplarla sonuçlanan" bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Resmi SANA haber ajansının duyurduğu açıklamaya göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, “İsrail’in Suriye topraklarını ihlal etmesinin ve yerleşim yerlerine yönelik tekrarlanan saldırılarının, bu varlığın saldırgan ve barbar doğasını kanıtladığını" vurguladı.

Şam yönetimi, "İsrail’in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ciddi ve tekrarlanan şekilde ihlal etmesi konusunda tüm dünya ülkelerine sorumluluklarını üstlenmeye ve [...] bu oluşumun yetkililerini ve liderlerini bölge halklarına karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutma[ya]" çağırdı.

Anadolu Ajansı da SANA'ya dayanarak "İsrail['in] gece saat 01.45 sıralarında, İdlib'deki terör örgütlerinin gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısıyla eş zamanlı, Halep'in güneydoğusundaki Athriya yönünden Halep kırsalındaki bazı noktaları hedef aldı[ğını]" aktardı.

Habere göre, "Saldırıda, Halep ve çevresinde çok sayıda sivil ve asker öldü. Kamu ve özel mülkte maddi kayıplar meydana geldi."

İsrail: "Hizbullah'a karşı saldırıları artıracağız"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, The Times of Israel'in haberine göre, Safed'deki Kuzey Ordu Komutanlığında konuyla ilgili değerlendirmelerinde İsrail'in Hizbullah'a karşı "savunma pozisyonunun artık takibe dönüşeceğini" dile getirdi.

Gallant, "Beyrut'ta, Şam'da ve [...] örgütün faaliyet gösterdiği her yere ulaşacağız." dedi. Lübnan'da oluşan zararların sorumlusunun Hizbullah ve öldürülen mensuplarının sorumlusunun da Hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğunu ileri süren Gallant, "İsrail ordusunun (Hizbullah'a karşı) harekâtı genişleteceğini ve kuzeydeki saldırı oranını artıracağını" söyledi.

Gallant'ın açıklamaları, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Lübnan'ın Sur kentinin Bazuriye beldesi yolu üzerinde bir araca düzenlediği saldırıda Hizbullah mensubu Ali Abd Hasan Naim'in öldürülmesi ve savaş uçaklarının Suriye'nin Halep vilayetindeki uluslararası havalimanı ile savunma fabrikalarını hedef aldığı iddia edilen saldırıların ardından geldi.

(AEK)