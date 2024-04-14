ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 13:17
1 dk Okuma

İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 33 bin 729 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında da ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle cenazelere ulaşamadıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 33 bin 729 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 191 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 62 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 729'a, yaralı sayısının da 76 bin 371'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM acil toplandı, toplantıdan sonuç çıkmadı
Bugün 09:51
/haber/bm-acil-toplandi-toplantidan-sonuc-cikmadi-294210
Scholz: Gerilimin tırmanmaması için elimizden geleni yapacağız
14 Nisan 2024
/haber/scholz-gerilimin-tirmanmamasi-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-294205
Özgür Özel: Türkiye tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalı
14 Nisan 2024
/haber/ozgur-ozel-turkiye-tansiyonu-dusurecek-her-cabanin-oncusu-olmali-294203
ilgili haberler
BM acil toplandı, toplantıdan sonuç çıkmadı
Bugün 09:51
/haber/bm-acil-toplandi-toplantidan-sonuc-cikmadi-294210
Scholz: Gerilimin tırmanmaması için elimizden geleni yapacağız
14 Nisan 2024
/haber/scholz-gerilimin-tirmanmamasi-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-294205
Özgür Özel: Türkiye tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalı
14 Nisan 2024
/haber/ozgur-ozel-turkiye-tansiyonu-dusurecek-her-cabanin-oncusu-olmali-294203
Sayfa Başına Git