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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 15:56
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 15:58
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İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 10 günde 385 Filistinli öldü

İsrail ordusunun 272 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 11'e, yaralı sayısı 87 bin 445’e çıktı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 10 günde 385 Filistinli öldü
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 272 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 58 kişi yaşamını yitirdi, 179 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde de 385 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023’te Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 272 günde, 38 bin 11'e, yaralı sayısı 87 bin 445’e çıkmış oldu. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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/haber/filistin-eylem-komitesinden-cagri-7-temmuzda-abd-baskonsolosluguna-yuruyoruz-297197
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Bugün 08:51
/haber/dso-gazze-daha-fazla-hastane-kaybedemez-297150
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/haber/dsoden-gazzedeki-hastane-icin-cagri-297072
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3 Temmuz 2024
/haber/bm-gazze-de-sadece-insani-kriz-yok-sefalet-girdabi-var-297062
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/haber/ab-israil-gazzeye-yardimlari-engelleyerek-insanlari-ac-birakiyor-296904
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/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
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